Android 13 arrive en bêta sur Windows 11 à travers Windows Subsystem pour Android

Windows Subsystem pour Android passe à Android 13, et c'est une excellente pour les développeurs d'applications mobiles. Ils pourront désormais proposer des produits compatibles Android comme PC, et ainsi augmenter leur exposition.

Les adhérents au programme Windows Insider peuvent dès à présent tester Windows subsystem pour Android avec Android 13. La toute dernière version de l’OS pour mobiles de Google est en cours d’intégration, et ne devrait pas tarder à être mise à disposition du grand public. En plus d’effectuer cette mise à jour vers Android 13, l’update 2211.40000.11.0 apporte des améliorations de performance et de fiabilité.

De prime abord, Windows Subsystem pour Android intéressera les programmeurs d’applications mobiles. WSA se définit en effet comme un environnement de développement. Il permet de faire tourner des applications téléchargées depuis l’Amazon Appstore ou « sideloadées » à partir d’un site de confiance.

Android 13 arrive dans Windows 11 grâce Windows Subsystem pour Android

Windows Subsystem pour Android comporte la liste d’améliorations suivantes :

Passage d’Android 12 à Android 13

Amélioration des performances de la séquence de boot

Amélioration de la saisie des clics

Amélioration de la stabilité du presse-papier

Meilleur expérience lors du redimensionnement de la fenêtre

Améliorations de la fiabilité lors de la lecture de fichiers multimédia dans Windows

Apparition de raccourcis pour accéder plus rapidement aux applications

L’actualité de Microsoft est très riche en ce moment. Pas plus tard qu’hier, en plus d’annoncer la fin définitive des mises à jour pour Windows 7, la compagnie a profité du Patch Tuesday, pour doter Windows 11 de fonctionnalités plus ou moins cachées. On trouve une nouvelle section Galerie, une page d’accueil remaniée ou encore un explorateur de fichiers enfin remis au goût du jour. La firme de Redmond met le paquet pour accélérer l’adoption de son nouveau système d’exploitation. Rappelons qu’en juillet 2022, Windows 11 n’avait séduit que 21 % des utilisateurs de PC sous Windows. C’est bien dommage, tant cet OS qui accompagne nos vies depuis maintenant trente-six ans a évolué dans le bon sens.

