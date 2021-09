Windows 11 : l’Amazon Appstore est disponible, les applications Android en approche ?

Windows 11 prendra bientôt en charge les applications Android. En prévision de la prise en charge, un client Amazon Appstore est apparu sur le Microsoft Store. Pour installer des apps Android, il faudra passer par la plateforme de la firme de Jeff Bezos.

Windows 11, le nouveau système d'exploitation de Microsoft, embarque une kyrielle de nouveautés, dont un tout nouveau menu Démarrer, une barre des tâches revues et un Microsoft Store remis au goût du jour. Par le biais de la boutique, il sera possible d'exécuter des applications et des jeux Android sur un ordinateur tournant sous Windows 11. C'est l'une des plus importantes nouveautés de la mise à jour.

Concrètement, il sera possible d'installer des apps Android depuis le Microsoft Store en transitant par un portail dédié à l'Amazon AppStore, la boutique d'appli concurrente du Google Play Store. Microsoft laisse aussi la possibilité d'installer une app Android en passant directement par un fichier APK récupéré sur la toile.

Comment fonctionnera l'installation d'apps Android sur Windows 11 ?

Malheureusement, la prise en charge des applications sur Windows 11 ne sera pas disponible avant 2022. Il ne faudra pas s'attendre à pouvoir exécuter des apps Android dès le lancement de la version finale de Windows 11, prévu le 5 octobre prochain. Sans surprise, les abonnés Windows Insider seront les premiers à pouvoir tester cette fonctionnalité dans les mois à venir. Notez qu'aucune date précise n'a été divulguée par la firme américaine.

En prévision de l'arrivée du support des apps Android, l'AppStore d'Amazon vient de faire une apparition remarquée sur le Microsoft Store. Pour l'heure, l'installation de la boutique n'est pas possible. Microsoft se contente de lister la preview de lapplication sur son store. Dans le détail, la boutique d'applications Amazon nécessite Windows 11 Build 22000 ou une version ultérieure du système d'exploitation.

Visiblement, Amazon a développé sa propre application Appstore pour Windows 11. Pour installer des applications Android, les utilisateurs devront se connecter avec leur compte Amazon. Les fichiers d'installation seront récupérés directement par le biais de la plateforme d'Amazon.

De son côté, le Microsoft Store se contentera de relayer vers la boutique Android. En passant par la barre de recherche du Microsoft Store, il sera cependant possible de rechercher des applications disponibles sur l'Amazon Appstore. Mais en cliquant sur le bouton d'installation, Microsoft vous demandera d'abord d'installer le client d'Amazon.