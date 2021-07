Android 12 va intégrer un menu pour enregistrer des photos et des vidéos de jeu

À l’occasion d’une conférence dédiée aux développeurs de jeu, Google annonce l’arrivée dans Android 12 du Game Dashboard. Il s’agit d’un nouveau menu qui permet de créer facilement des captures d’écran et des vidéos d’un jeu. Ce nouveau menu apportera un « mode jeu » à toutes les interfaces Android qui en sont aujourd’hui dépourvues.

Google a organisé cette semaine à une conférence dédiée aux développeurs. Loin d’être aussi médiatisée que la Google I/O 2021 que nous avons suivi en mai dernier, cette conférence s’adresse plus spécifiquement aux studios de jeu. Elle s’appelle Google For Games Dev Summit. Elle s’est déroulée le 12 et le 13 juillet 2021. Parmi les annonces, nous rapportions hier l’arrivée dans Android 12 d’une nouvelle fonction permettant de démarrer un jeu avant son téléchargement complet, comme sur PlayStation ou Xbox.

Lire aussi – Google Discover va connaître un gros changement de design sur les smartphones Android

Une autre information a attiré notre attention. Il s’agit du « Game Dashboard ». Il s’agit d’un menu dédié aux gamers. Il s’accompagne d’un connecteur (ou API) qui permet d’intégrer ce menu accessible depuis tous les jeux compatibles. L’idée est de créer un équivalent de l’espace jeu ou du mode jeu de certaines interfaces Android. Nous pensons notamment à One UI, Realme UI, MIUI, ColorOS, OxygenOS, Funtouch, etc.

Android 12 intègrera un menu dédié aux gamers

Ce menu offre plusieurs avantages. D’abord, il offre des raccourcis vers des outils que certains gamers utilisent quotidiennement, comme la capture ou la captation vidéo de l'écran. Il permet également d’activer le mode « Ne Pas Déranger » pour éviter l’intrusion intempestive de notifications. Ensuite, il intègre un mode jeu pour réduire (plus de batterie) ou augmenter (plus de fluidité) les performances de la plate-forme. Ces modes sont séparés de ceux que vous retrouvez habituellement dans l’interface Android 12.

Ce menu n’est évidemment pas aussi complet que Region de Legion ou Armoury Crate, que vous retrouvez dans les smartphones gaming de Lenovo (comme le Legion Duel Phone 2) et d’Asus (ROG Phone 5 par exemple), respectivement. Dans ces derniers, vous retrouvez non seulement les mêmes options que le Game Dashboard, mais aussi des outils d’optimisation plus avancés que des fonctions de paramétrage des jeux. Mais cette première incursion de Google n’est certainement qu’une première étape.