Google Discover va connaître un gros changement de design sur les smartphones Android

Google Discover, l’onglet qui se trouve à gauche du bureau de nombreux smartphones Android, va adopter un nouveau design. Le principal changement est la disparition du chapeau dans les articles de presse. Seul le titre et la date de publication sont maintenant affichés.

Sur Android, l’onglet Discover permet d’avoir un flux d’informations dynamique et continu. Il est situé tout à gauche de votre bureau et il affiche une barre de recherche, la météo actuelle ainsi que des articles de presse basés selon vos intérêts. Son design va être retouché, selon 9to5Google.

A lire aussi – Test Xiaomi Mi 11 Ultra : l’attaque du titan

Actuellement, les articles mis en avant sont placés dans des cartels qui ressortent du fond. Ils affichent un titre, mais aussi leur chapeau afin d’avoir une idée plus claire du sujet. Dans la nouvelle version repérée par le site, les cartels disparaissent. Les articles sont donc désormais directement « collés » sur le fond. En plus de cela, le chapeau est éliminé. Cela donne un aspect plus fluide et clair à l’ensemble. Une décision qui pourrait être temporaire. En effet, on ne sait pas si la disparition des premières lignes d’un article va inciter les utilisateurs à le lire. Quoiqu’il en soit, le flux paraît moins chargé, plus naturel.

Google Discover change l’affichage des vidéos

Plus encore, les vidéos Youtube connaissent aussi de légers changements. Désormais, la vidéo affichée est elle aussi directement « posée » sur le fond et le nom du créateur ainsi que son avatar apparaissent plus clairement en dessous de la vignette. Actuellement, nous n’avons qu’une icône Youtube pour signaler que nous allons sur une vidéo. Enfin, les Stories ont aussi été revues pour paraître plus claires et mieux agencées avec un diaporama nous proposant des choses à regarder.

Pour le moment, cette version de Discover n’est pas déployée pour tout le monde. Elle est en effet réservée à la version bêta de l’application Google, la 12.25. Si elle convainc la firme de Mountain View, elle devrait être déployée dans les prochaines semaines sur tous les smartphones Android 11. Et vous, utilisez-vous l’onglet Discover ? Que pensez-vous de ces petits changements ? Au contraire, vous n’avez jamais parcouru cet onglet ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : 9to5Google