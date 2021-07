Voici les nouveaux emojis qui arrivent sur Android et iPhone

Alors que la journée mondiale annuelle de l’emoji a lieu aujourd’hui, voici un aperçu des nouveaux emoji qui pourraient faire leur apparition sur iPhone et Android.

Langage universel depuis la démocratisation des smartphones, les émojis – ou smiley, émoticones – sont devenus le reflet des sociétés qui les produisent. Comme à l'accoutumée, avant la Journée mondiale annuelle de l'emoji le 17 juillet, nous avons pu jeter un premier coup d'œil aux brouillons de la version 14.0 de l'emoji du consortium Unicode.

Parmi les nouveaux emojis, on trouve un visage qui salue, un visage qui fond et un visage qui retient ses larmes. Ils s'ajoutent aux nouveaux candidats visage aux yeux ouverts et main sur la bouche. Une batterie faible, un nid d'oiseau, une boule disco et des bulles sont également en préparation.

DES EMOJI PLUS INCLUSIFS sur iOS et Android

25 variantes de poignées de main devraient apparaître et seront plus adaptées aux différentes cultures et permettront de respecter toutes les couleurs de peaux.

La liste est complétée par des émojis visant à améliorer l'inclusion. Les émojis « Homme enceinte » et « Personne enceinte » sont candidats et reconnaissent que la grossesse est possible chez les hommes non binaires et transgenres. Une personne de genre neutre avec une couronne est également en préparation. Il viendra s'ajouter aux émojis actuels du roi et de la reine.

La version complète d'Emoji 14.0 sera annoncée en septembre, mais la liste finale devrait ressembler à ce qui est inclus dans cette version préliminaire. Quant à savoir quand vous pourrez utiliser les nouveaux emojis, cela dépendra du téléphone que vous utilisez.

Emojipedia confirme qu'il ne s'agit que d'un projet de liste et qu'il pourrait y avoir des changements avant l'approbation finale prévue en septembre de cette année. À l’occasion de la Journée mondiale de l’emoji, Facebook Messenger devrait également présenter sa nouvelle fonctionnalité : les Soundmojis, des emojis qui s’accompagnent d’un extrait sonore.