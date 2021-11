Android 12 : un bug fait crasher les jeux lorsque l’on change de fond d’écran

Un bug au sein d’Android 12 risque de bien embêter les plus gamers d’entre vous. En effet, si vous avez activé l’option qui modifie le thème de votre smartphone en fonction du fond d’écran, vos jeux crasheront dès lors que vous changez ce dernier. Google n’a visiblement pas encore trouvé de solution à ce problème.

C’est l’une des fonctionnalités les plus attendues d’Android 12 et pourtant, elle pourrait bien en refroidir plusieurs à installer la mise à jour. Avec cette dernière version, Google intègre une nouvelle interface Material You à son système d’exploitation. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés de design, mais l’une des grandes innovations et sans doute la possibilité d’accorder automatiquement le thème de son smartphone avec les couleurs de son fond d’écran. Idéal pour profiter d’un ensemble harmonieux entre les mains.

Seulement, cette fonctionnalité s’apparente aujourd’hui plutôt à un cadeau empoisonné. En effet, plusieurs utilisateurs ont rapporté un bug lié à cette option. Dès lors que l’on change de fond d’écran, tous les jeux ouverts à ce moment crashent inexorablement. Certains redémarrent automatiquement, tandis que d’autres restent complètement fermés. Dans les deux cas, les données non sauvegardées sont perdues. Pire encore, il semblerait que ce problème soit présent dans Android 12 depuis plusieurs mois, sans qu’une solution n’ait été apportée.

Ne changez pas de fond d’écran sur Android en plein jeu

Le bug a été pour la première repéré en juillet dernier. Sur les forums d’entraide, les messages continuent d’affluer encore aujourd’hui, sans que Google ne déploie de correctif. Selon plusieurs sources, le bug serait lié à un changement de configuration dans le logiciel. D’ordinaire, les applications ne sont pas censées réagir à ce type de modification, mais il semblerait qu’une certaine mise à jour a mis le bazar.

Pour l’heure, seuls les jeux sont concernés. Les plus cités par les utilisateurs sont Genshin Impact, Pokemon Go, Minecraft, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile et Wild Rift. On attend donc toujours que la firme de Mountain View trouve une solution. Malheureusement, il y a fort à parier que la présence du bug depuis plusieurs mois soit le signe de la difficulté du souci.

Source : XDA Developers