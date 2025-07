La troisième saison de The Last of Us a une fenêtre de sortie, prenez votre mal en patience

Alors que la saison 2 de The Last of Us est terminée depuis fin mai 2025, les fans attendent déjà la suite. Le patron de HBO Max, qui diffuse la série, nous apprend quand elle sera disponible.

La série The Last of Us fait partie des adaptations de jeux vidéo réussie. Le matériau de base était déjà propice au passage en “live action” et Neil Druckmann, le réalisateur des 2 saisons, a transformé l'essai avec brio.

Des millions de spectateurs ont suivi les aventures de Joel et Ellie à travers une Amérique ravagée par les infectés, des humains changés en zombies par un champignon parasite. Attention, nous allons spoiler les événements des jeux et de la série dans les lignes qui suivent. Arrêtez-vous là si vous comptez y jouer ou la voir.

À la fin de la saison 2, Joel est mort, tué par Abby. Ellie part alors dans une traque vengeresse, mais elle ne se déroule pas vraiment comme prévue. Le dernier épisode se termine par un flashback annonçant sur qui se concentrera la saison 3 de The Last of Us : Abby, avant qu'elle cherche à tuer Joel, le meurtrier de son père. La question que tout le monde se pose maintenant est : quand est-ce que nous pourrons voir ça ? Casey Bloys, le boss de HBO Max, répond lors d'une interview accordée à Variety.

Voici quand sortira la 3e saison de The Last of Us sur HBO Max

“La série est bien prévue pour 2027“. Nous n'en saurons pas plus que cette déclaration laconique, mais au moins, c'est une date claire. L'autre nouvelle importante, c'est qu'il est possible que la 3e saison de The Last of Us ne soit pas la dernière. Casey Bloys révèle ainsi que “Craig réfléchit encore à deux saisons supplémentaires ou à une seule longue saison supplémentaire. La décision n'a pas encore été prise, et je m'en remets à Craig sur ce point“.

Le patron de HBO Max fait référence à Craig Mazin, qui réalisera la 3e saison de The Last of Us seul, sans Neil Druckmann. Ce dernier a en effet annoncé son départ afin de pouvoir se consacrer à son studio de jeux vidéo Naughty Dog, à qui l'on doit les jeux initiaux. Un passage de flambeau qui pourrait soulever des appréhensions, mais elles n'ont pas lieu d'être pour Bloys : “Craig est un pro […]. Je ne suis pas du tout inquiet“. À confirmer en 2027.