Vous vous demandez si votre coque de Z Flip 6 est encore utile ? Le Z Flip 7 FE a la réponse

Samsung relance un ancien modèle en version plus abordable. Mais faut-il prévoir de nouveaux accessoires pour l’accompagner ? Si vous aviez déjà une coque pour le Galaxy Z Flip 6, la compatibilité avec le Z Flip 7 FE mérite d’être vérifiée de près…

Samsung a surpris tout le monde avec l’annonce du Galaxy Z Flip 7 FE. Ce modèle n’est pas totalement nouveau, mais plutôt une version rééditée du Galaxy Z Flip 6 avec quelques ajustements. Ce type de stratégie n’est pas inédit : Motorola le fait déjà avec sa gamme Razr. La vraie question reste donc simple pour beaucoup d’utilisateurs : faut-il racheter une coque si on passe à la version FE du nouveau modèle ?

À l’intérieur, quelques éléments diffèrent. Le Galaxy Z Flip 7 FE embarque un processeur Exynos 2400, moins performant que le Snapdragon 8 Gen 3 du Flip 6. Il dispose également de 8 Go de RAM, contre 12 Go pour son prédécesseur. En revanche, le prix est nettement plus bas : à son lancement, le Z Flip 7 FE est proposé à 900 € pour la version 256 Go. Une déclinaison 128 Go est aussi prévue au même tarif, une fois les promotions terminées. Côté coloris, seul le noir ou le blanc sont disponibles pour le moment.

Le Galaxy Z Flip 7 FE change de processeur, mais pas de design

C’est justement ce recyclage qui permet une bonne nouvelle : le Galaxy Z Flip 7 FE reprend exactement les mêmes dimensions que le Z Flip 6. Fermé, il mesure 85,1 × 71,9 × 14,9 mm, et une fois déplié, 165,1 × 71,9 × 6,9 mm. Les deux modèles partagent aussi les mêmes tailles d’écrans. En clair, toutes les coques, protections ou accessoires conçus pour le Flip 6 sont parfaitement compatibles avec le Z Flip 7 FE.

Avec ce modèle FE, Samsung cherche clairement à proposer une alternative plus abordable… tout le en positionnant intelligemment sa gamme. Le prix du Z Flip 7 FE reste proche de celui du Z Flip 7 classique, ce qui peut encourager certains à opter pour la version plus chère. En résumé, si vous possédez déjà des accessoires pour le Z Flip 6, inutile de repasser à la caisse. La compatibilité est totale, ce qui facilite la transition vers ce nouveau modèle plus accessible.