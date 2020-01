Android Flash Tool : Google lance un outil pour flasher une ROM de smartphone depuis Chrome

Google lance Android Flash Tool, un outil en ligne compatible avec Chrome et n’importe quel navigateur internet tiers prenant en charge WebUSB. Destiné pour l’instant uniquement aux développeurs AOSP, Android Flash Tools remplace ADB pour rendre l’installation de nouvelles ROM Android bien plus triviale.

Google semble enfin décidé à simplifier l’installation de ROM Android. La firme vient de mettre en ligne une nouvelle page web, baptisée Android Flash Tool. Il s’agit en réalité d’une application web, compatible avec tous les navigateurs compatibles WebUSB (dont Chrome), et qui simplifie la procédure. Tout passe ainsi par le navigateur, et l’utilisateur est assisté au travers d’étapes simples.

Android Flash Tool peut remplacer ADB en ligne de commandes

Concrètement, il faut brancher un smartphone compatible et visiter la page d’Android Flash Tool. Une fois l’appareil reconnu, il faudra lui donner accès à vos clés ADB, ajouter votre appareil, puis lancer une recherche de builds. Si une build compatible est disponible une option permet de la flasher immédiatement. D’autres options, comme forcer le début de l’image de boot, désactiver la vérification, ou encore forcer le flash sur toutes les partitions sont aussi disponibles.

Android Flash Tool peut fonctionner, en théorie, avec n’importe quel smartphone dont le debugging USB est actif et le bootloader débloqué – sous réserve d’avoir installé les drivers ADB sur votre ordinateur. Mais il est pour l’instant limité. D’abord, il n’est pour l’instant possible que de l’utiliser pour flasher des ROM AOSP. Ce qui peut tout de même déjà permettre à des développeurs de tester de nouvelles builds plus rapidement.

Ensuite, l’outil n’est pour l’heure compatible qu’avec une poignée de smartphones Google Pixel et cartes de développement HiKey. Notez enfin, si vous testez l’outil, qu’il vous faudra bien vérifier qu’aucun processus ADB ne tourne en arrière-plan avant de lancer Android Flash Tool. Sous peine de voir la procédure échouer. Il n’en reste pas moins que l’on est très impatient de voir ces limitations disparaitre pour que cet outil puisse être utilisé par le plus grand nombre.

Lire également : Android 11 – Google commence à parler de la prochaine version de son OS

A l’heure actuelle, sauf à mémoriser quelques commandes, le flash de ROM sur les smartphones Android n’est pas encore la chose la plus simple qui soit.