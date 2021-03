Android 12 : la version beta DP2 est disponible et change un peu le design, voici les nouveautés

Android 12 passe en beta Developer Preview 2, soit une étape avant la première bêta publique. Cette version améliore quelques points du design de l'interface, notamment l'écran de verrouillage et les widgets – avant des changements que l'on anticipe comme nettement plus profonds.

Google vient de mettre en ligne la deuxième bêta développeurs d'Android 12. On anticipe des changements design importants jusqu'aux premières bêta publiques. Mais Google commence déjà à améliorer certains points de l'interface. Outre le mode sombre qui devient légèrement plus clair sur les smartphones Pixel, la DP2 d'Android 12 redesigne la présentation de l'écran de sélection des widgets. Ces derniers adoptent une interface sous forme de liste avec possibilité de développer ou de fermer chaque section.

Il semble néanmoins que l'on est davantage sur une étape incrémentale avant un changement plus profond. Les widgets eux-mêmes gardent l'ancien design. Autre changement visible bien que subtil : l‘écran de verrouillage. La ligne au dessus du pavé numérique disparaît. Il y a également un cadenas qui met en évidence le statut déverrouillé / verrouillé du smartphone.

Le pavé numérique ou de schéma est mieux séparé du bouton d'appel d'urgence, que Google a rendu plus visible en le remplissant de la couleur d'accentuation du système. En outre le retour visuel lors de la saisie des schémas de déverrouillage est constitué de lignes plus épaisses, sans que l'on sage si la visée de ce changement est purement esthétique ou ergonomique.

La Developer Preview 2 n'est que l'une des toutes premières bêta de Android 12. Cette frise donne une idée du chemin qui reste à parcourir avant la mise en ligne de la version finale du système d'exploitation. Il est d'ores et déjà possible de tester Android 12 DP2 sur les smartphones Google Pixel 3/XL, 3a/XL, 4/XL, Pixel 4a et 4a 5G et Pixel 5. Il est néanmoins déconseillé de l'installer sur un smartphone que vous utilisez au quotidien.

Le but de la phase Developer Preview est en effet d'achever la mise au point de nombreux composants système. Les bugs sont nombreux, ce qui peut durablement casser le fonctionnement de vos apps, notamment les réseaux sociaux ou la navigation sur internet. Sans parler des problèmes de stabilité qui restent encore fréquents. Les premières bêta publiques plus proches d'une version finale seront disponibles à partir du mois de mai. La première version finale avant déploiement OTA devrait être disponible dans le courant du mois d'août.

Source : 9to5Google