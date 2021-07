Android 12 : la personnalisation des polices et des icônes, c’est terminé !

La bêta 3 d'Android 12 vient d'être déployée par Google. L'occasion pour les utilisateurs de constater la disparition d'une fonctionnalité particulièrement appréciée. En effet, la personnalisation des polices d'écriture et des icônes instaurée sur Android 11 a disparu. Une nouvelle qui n'enchante pas vraiment certains utilisateurs.

Comme vous le savez peut-être, il est possible depuis Android 10 et le Pixel 4 de modifier la police d'écriture, la forme des icônes ou encore la couleur de son interface. Une personnalisation poussée de l'interface que l'on retrouve d'ailleurs sur de nombreuses surcouches disponibles sur le marché. Pour autant, cette fonctionnalité pourrait bien tirer sa révérence sur Android 12.

C'est en tout cas ce que nous invite à penser la bêta 3 d'Android 12, qui vient tout juste d'être déployée par Google. En effet, ce système introduit avec l'application Pixel Themes n'est tout simplement plus disponible sur la dernière version de l'OS de Google. Il s'avère que la firme de Mountain View a choisi de le remplacer par un tout autre système de personnalisation dynamique qui offre moins d'options, mais davantage de cohérence et d'harmonie entre les polices, les icônes et la couleur du fond.

Google assume la disparation de la personnalisation d'Android 11

Bien entendu, certains utilisateurs se sont inquiétés de la disparition de cette fonctionnalité et ont crié au bug. Mais comme dit plus haut, il s'agit d'un choix délibéré de Google, comme en atteste cette déclaration d'un porte-parole de l'entreprise sur le site Google Issue Tracker : “Les fonctions de style personnalisé (police, forme des icônes, pack d'icônes et couleur d'accentuation) d'Android 10 sont remplacées par la nouvelle fonction de thématisation dynamique que nous introduisons dans Android 12″.

Il poursuit : “Nous considérons que cette nouvelle fonction de thématisation dynamique est plus moderne et plus intelligente. Une expérience plus simple et agréable dont nous espérons que tous les utilisateurs pourront en profiter”. Vous vous en doutez, certains utilisateurs ne sont pas heureux de ces changements et estiment que les options précédentes de personnalisation auraient dû être incluses, aux côtés des nouvelles fonctionnalités proposées par Google. Pas d'inquiétude toutefois, il est fort probable que les autres constructeurs préservent cette fonctionnalité sur leur surcouche respective comme Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus.

