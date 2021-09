Android 12 : Google lance la dernière beta, la version finale approche

Google vient de déployer la dernière version beta d'Android 12 sur les Pixel. D'après le géant de Mountain View, il s'agit d'une “release candidate”, ce qui augure le déploiement imminent de la version finale. Google assure d'ailleurs qu'Android 12 arrivera en version stable d'ici quelques semaines.

Ce mercredi 8 septembre 2021, Google a déployé la version beta 5 d'Android 12 sur les Pixel, y compris le nouveau Pixel 5a. Cette ultime version test est qualifiée de “release candidate”. Si aucun bug n'est repéré, cette version sera utilisée comme firmware finale. Á ce stade, l'interface et les fonctionnalités sont donc totalement au point.

“La beta 5 est la dernière mise à jour avant la sortie officielle d'Android 12 dans les semaines à venir”, souligne Google sur son portail dédié aux développeurs. On peut donc s'attendre à ce qu'Android 12 soit proposé sur les smartphones de la marque d'ici la fin du mois de septembre voire dans le courant d'octobre.

Google va-t-il présenter Android 12 en même temps que les Pixel 6 ?

Ce timing coïncide avec la date de présentation présumée des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les dernières rumeurs en date laissent penser que la firme attendra mi-octobre pour annoncer ses nouveaux fleurons. Dans ce contexte, il n'est pas impossible que Google profite de la conférence pour lancer le déploiement d'Android 12. Ce serait une première.

Fidèle à ses habitudes, Google n'a annoncé l'ajout d'aucune nouveauté à cette dernière version test. Á ce stade du programme beta, il est fort probable que toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour aient déjà repérées et décortiquées. Parmi les nouveautés d'Android 12, citons une nouvelle interface pour le panneau des notifications, des réglages rapides simplifiés, des options de confidentialité inspirées d'iOS et un nouveau widget destiné aux “Conversations”.

Si vous avez déjà rejoint le programme beta d'Android 12, il suffit de se rendre les paramètres de votre smartphone pour installer la beta 5. Notez qu'il n'est pas impossible que des bugs mineurs apparaissent de temps en temps. On vous en dit plus dès que possible sur Android 12. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.