Android 12 : les premières ROMs sont déjà disponibles avant le lancement officiel

Plusieurs développeurs ont profité de la sortie de la version AOSP d’Android 12 pour créer leur propre version du système d’exploitation. Ainsi, les premières ROM sont en train d’apparaître sur les forums. Pour l’heure, seules celles pour le Redmi K20 Pro et le Xiaomi Mi 9 T Pro sont disponibles.

Avec l’arrivée du Project Treble, Android est indéniablement devenu plus souple. Il est désormais plus simple pour les développeurs de profiter du caractère open source du système d’exploitation pour créer leurs propres ROM. Le plus souvent, ces dernières sont même relativement proches de la version officielle, en plus d’être compatibles avec un grand nombre d’appareils. Ces derniers attendaient donc avec impatience la sortie de l’AOSP d’Android 12, qui a eu lieu hier.

En effet, alors que la version finale de l’OS devait initialement arriver le 4 octobre, il semblerait que Google ait repoussé le lancement afin d’avoir le temps d’intégrer toutes les fonctionnalités promises. Pour les détenteurs de Samsung Galaxy S21, il faudra notamment attendre jusqu’à la fin de l’année avant d’installer la mise à jour. Qu’à cela ne tienne, vous pouvez déjà profiter de l’ultime expérience Android grâce au travail des développeurs indépendants, qui commencent petit à petit à publier des ROMs de l’OS.

Les premières ROMs d’Android 12

Du moins, si vous possédez un Redmi K20 Pro ou Xiaomi Mi 9 T Pro, car ce sont à l’heure actuelle les seuls smartphones à bénéficier d’une ROM compatible. Bonne nouvelle : d’après les retours des utilisateurs, celles-ci semblent plutôt stables. Il est probable que quelques bugs persistent et, bien entendu, il manque plusieurs fonctionnalités à l’appel, mais elles sont un bon moyen d’avoir un aperçu de ce qui nous attend avec la mise à jour.

Sur le même sujet : Android 12 Snow Cone — Google fait revenir les noms de dessert, c’est officiel

En revanche, on ne peut pas vraiment vous recommander de l’installer sur votre smartphone principal. Ne s’agissant pas des versions officielles, les risques de perte de données ou autre problème plus grave ne sont pas nuls. A contrario, vous pouvez vous rabattre sur les nombreuses bêtas des constructeurs déjà disponibles, comme celles de Samsung, OnePlus et Oppo.

Source : XDA Developers