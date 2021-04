Android 12 : Google va ajouter une corbeille comme sur ordinateur

Android 12 permettra aux utilisateurs d'accéder facilement à tous les fichiers supprimés sur leur smartphone. D'après une fuite, Google développe une corbeille similaire à celle qu'on trouve sur un ordinateur Windows ou Mac.

Avec Android 11, Google a ajouté une corbeille cachée à son système d'exploitation mobile. Lorsque vous utilisez une application optimisée pour Android 11, il est possible de mettre à des fichiers à la corbeille plutôt que de les supprimer définitivement. Les applications peuvent donc récupérer à la demande des utilisateurs des fichiers supprimés par mégarde.

Par contre, l'usager ne peut pas accéder à la liste de tous les documents supprimés de son smartphone Android. Sur ordinateur, une icône poubelle/ corbeille permet de retrouver toutes les photos, vidéos ou fichiers effacés du disque dur. In fine, le système de corbeille d'Android 11 était plutôt limité par rapport à ce qu'on trouve sur Windows ou Mac par exemple.

Une vrai corbeille façon Windows sur Android 12

Avec Android 12, Google intégrerait désormais une poubelle accessible à l'utilisateur en quelques clics. En fouillant dans le code de la dernière beta d'Android 12, nos confrères de XDA Developers ont découvert un dossier Corbeille caché dans l'application Files by Google. Cette corbeille est accessible en se rendant dans Paramètres puis dans Stockage de l'application.

Cette corbeille affiche directement le poids de tous les éléments supprimés du smartphone. Comme sur ordinateur, il est possible de vider la corbeille, et d'effacer définitivement dans la foulée tous les documents. Les données sont alors irrécupérables par les applications concernées. Néanmoins, il reste toujours possible de récupérer des photos ou des fichiers supprimés sur Android.

Cette option n'est pas intégrée au système Android mais à l'application Files by Google. De facto, cette nouveauté devrait à terme débarquer sur les smartphones sous Android 11 ou une version antérieure. Comme le souligne XDA, Google devrait inaugurer cette nouveauté lors du lancement d'Android 12 en version finale, qui est prévu en septembre 2021. Néanmoins, toutes les options en développement ne sont pas toujours intégrées à la version stable. D'ici septembre, Google peut encore changer son fusil d'épaule. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA