Android 11 : une corbeille comme sous Windows permet de récupérer les fichiers effacés par erreur

Android 11 va intégrer prochainement une corbeille, afin de permettre aux utilisateurs de récupérer leurs fichiers supprimés accidentellement. C’est en tout cas ce que nous apprends nos confrères du site XDA-Developers. Une fois dans la corbeille, les différentes données sont préservées pendant trente jours, avant d’être effacées définitivement.

Depuis ce jeudi 11 juin, la première version bêta d’Android 11 est disponible pour tous. Google a surpris son monde en la diffusant sans conférence ou présentation officielle au préalable. Le constructeur a opté pour un long billet de blog, et préfère donc laisser les utilisateurs jugés par eux-mêmes. Dans la foulée, Xiaomi a annoncé que la bêta d’Android 11 arriverait prochainement sur le Mi 10, Mi 10 Pro et Poco F2 Pro.

Avec Android 11, Google a mis un point d’orgue à faciliter les communications, avec notamment la centralisation des conversations de toutes les applications de messagerie dans un seul et même espace dédié dans le centre des notifications. On notera également l’introduction des bulles dans le style de Messenger. En outre, les paramètres de sécurité et de confidentialité ont été renouvelés et renforcés. L’accès à la caméra et au micro est par exemple bloqué aux applications inactives.

La corbeille fait son entrée

Et ce vendredi 12 juin, les blogueurs du site XDA-Developers nous informent de l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité sur Android 11 : la corbeille. En effet, lorsque vous utilisez une application optimisée pour Android 11, il sera possible de mettre à des fichiers à la corbeille plutôt que de les supprimer définitivement.

Selon XDA-Developers, ces fichiers pourront être stockés pendant trente jours dans la corbeille, avant d’être automatiquement effacés. Les fichiers stockés dans la corbeille seront cachés par défaut, et pour y accéder, il suffira de passer par les applications auxquelles appartenaient ces fichiers. L’expérience se révèle être assez proche de ce qui est proposé sur PC, à la différence près qu’Android n’a pas de dossier Corbeille dédié pour accéder directement aux fichiers supprimés. Comme dit précédemment, il faudra soit passer par les applications qui sont liées aux fichiers, soit opter pour une application de gestion de fichiers.

