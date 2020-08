Android 11 beta 3 est disponible : découvrez les dernières nouveautés

Google a publié cette semaine la troisième et dernière version beta d’Android 11. Une mise à jour qui n’apporte pas que très peu de changements, outre l’arrivée de la technologie de traçage développée avec Apple. Son rôle est notamment d’éliminer les derniers bugs et d’aider les développeurs à assurer la compatibilité de leurs applications avec Android 11 quand la version publique sera disponible.

La version publique d’Android 11 est bientôt prête. Pour preuve : Google annonce la disponibilité de la troisième et dernière beta de la prochaine itération de son système d’exploitation. Elle a été mise en ligne cette semaine. Et elle est progressivement poussée auprès de tous les membres du programme Android Beta en OTA.

Cette nouvelle version d’Android n’apporte pratiquement aucun changement majeur. Avec la seconde version beta, Google proposait d’ores et déjà un système d’exploitation parfaitement stable. Cette troisième beta a donc deux objectifs simples. Le premier est d’apporter les quelques petites retouches nécessaires et éliminer les derniers bugs récalcitrants pour peaufiner le travail réalisé depuis un an. Le second objectif est d’aider les développeurs à assurer la compatibilité de leurs applications avec Android 11 quand la version publique sera disponible.

Arrivée du système de traçage des contacts

Seul véritable changement dans cette mise à jour : Exposure Notification System. Il s’agit de la technologie développée avec Apple qui détecte et historise les contacts proches. Cette API est notamment utilisée pour les applications similaires à StopCovid afin de lutter contre la propagation du coronavirus et prévenir les usagers d’un éventuel contact avec une personne infectée. Avec la beta 3 d’Android 11, cette technologie devient native au sein du système d’exploitation.

Pour profiter en avance d’Android 11, ici en version beta 3 bien évidemment, il vous faut impérativement être membre du programme Android Beta. Il est en outre nécessaire d’être le propriétaire de l’une des smartphones compatibles. Et ce sont évidemment tous des Pixel. Le Pixel 2, le Pixel 3, le Pixel 3a et le Pixel 4 (ainsi que leurs éventuelles déclinaisons XL) sont présents dans la liste. Le tout récent Pixel 4a, dont nous avons publié le test, le sera également très bientôt, à en croire Google. Retrouvez dans notre article sur la beta 2 tous les moyens possibles pour l’installer.

Quant à la version publique, qui arrivera certainement en avant-première sur les Pixel, Google promet de la déployer dans les prochaines semaines (de même pour la version AOSP), et ce malgré les retards pris suite à l’épidémie de COVID-19. Rappelons que la date du 8 septembre a été confirmée par Google au mois de juillet.