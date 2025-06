WhatsApp : vous pourrez bientôt laisser une IA parler à votre place

WhatApp compte aller plus loin dans l'intégration de l'IA dans l'expérience utilisateur de l'application. Meta est en train de préparer une fonction qui permet aux utilisateurs de créer des chatbots qui peut échanger avec eux, ou discuter avec leurs contacts à leur place.

Nos confrères de WABetaInfo rapportent l'arrivée d'une nouveauté majeure dans WhatsApp. Tout du moins à en croire la dernière version bêta Android que Meta vient de mettre en ligne à destination de sa communauté de testeurs (WhatsApp beta 2.25.18.4). Une partie de ces utilisateurs ont en effet constaté l'apparition d'un nouvel écran s'appelant “AI Studio” – qui leur propose de créer des chatbots IA personnalisables.

Les utilisateurs peuvent utiliser ces IA pour converser directement et apprendre de nouvelles choses ou explorer leur passions. Mais il est aussi possible de personnaliser l'expérience librement à plusieurs niveaux : personnalité, ton, apparence, et raison d'être. Mais aussi son nom, avatar, et plus encore. L'idée semble de pouvoir tailler l'interaction assez profondément, pour créer des sortes d'agents IA avec finalement assez peu de limites sur ce que l'utilisateur souhaite en faire.

WhatsApp s'apprête à vous permettre de créer des chatbots à votre image

Surtout, il est possible de partager cette IA avec vos contacts et de la rendre publique pour que plus de monde puisse l'utiliser. Dans AI Studio, WhatsApp propose des modèles que les utilisateurs peuvent utiliser optionnellement comme base de départ. Ces derniers sont eux-même générés en se basant sur les détails initiaux que l'utilisateur définit dans un prompt. De quoi accélérer énormément la création du chatbot idéal.

Puisque l'application remplit ensuite automatiquement les paramètres nécessaire. Et c'est donc une fois que tout est configuré que vous avez la possibilité de rendre cette IA publique ou non et de partager le lien. Ce dernier peut d'ailleurs être partagé en dehors de WhatsApp, par exemple sur Instagram ou Facebook. On imagine facilement ce type d'IA trouver son utilité dans des conversations de groupe.

Par exemple pour rappeler les détails d'un voyage ou d'un événement auquel vous assistez avec plusieurs personnes. On suppose au demeurant que la firme a fait le nécessaire pour éviter que ses agents ne soient détournés pour des arnaques. Pour l'heure, cette nouveauté est encore en bêta – il faudra donc être un peu patient avant de voir les chatbot IA arriver chez tout le monde, probablement d'ici quelques semaines.