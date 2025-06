“Le streaming est mort” : la déclaration choc de Disney n’annonce rien de bon pour les séries de la plateforme

Le géant du streaming Disney a fait une déclaration très étonnante au réalisateur de la série Andor. Elle annonce un avenir très sombre pour la plateforme qui semble ne plus y croire.

Regarder une série n'a jamais été aussi simple. Lancez une plateforme de streaming, trouvez-en une qui vous pique votre curiosité et laissez-vous porter. Pour nous simples spectateurs, l'expérience s'arrête là. Mais derrière, il y a des équipes de tournage, des actrices et acteurs… et de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus les années passent, plus Netflix, Prime Video et Disney+ investissent pour nous proposer LA série qui va faire décoller les audiences, donc les revenus.

Ce n'est pas un hasard si des séries pourtant très appréciées du public sont soudainement arrêtées alors qu'elles n'avaient clairement pas fini de raconter leur histoire. Tout se résume à la rentabilité au final. Chaque fois qu'ils mettent des billets sur la table, les services cités font un pari : celui d'un succès qui rapportera plus que les sommes dépensées. Encore faut-il croire que c'est possible. Et à ce niveau là, Disney n'a visiblement plus la foi.

Les séries Disney+ sont compromises, la plateforme a une vision très pessimiste de l'avenir

En parlant d'Andor lors d'une interview avec le média IndieWire, son réalisateur Tony Gilroy révèle une discussion qu'il a eu avec le gérant du streaming et ça n'augure rien de bon. Il explique qu'il a dû négocier avec Disney pour utiliser des termes jugés problématiques aux États-Unis. Par exemple “fascisme“. Le réalisateur doit en effet penser à “maximiser l'audience et protéger l'investissement d'une [entreprise] très courageuse“, rappelant que Disney a mis 650 millions de dollars dans les deux saisons d'Andor.

Pour justifier ses réticences lors de la deuxième, le géant américain a carrément lâché que pour lui, “le streaming est mort“. Une déclaration coup de poing dont les répercussions pourraient être majeures. En partant de ce postulat, ce n'est qu'une question de temps avant que Disney commence à supprimer des séries en masse ou, a minima, à fortement réduire leur budget. Avec le risque que la qualité s'en ressente et que les spectateurs les boudent, donnant faussement l'impression à Disney qu'il avait raison. Un bel exemple de prophétie autoréalisatrice.