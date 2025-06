Spotify fait encore grimper ses prix en France, la note devient salée

Mauvaise nouvelle pour tous les abonnés de Spotify… La plateforme de streaming musicale vient tout juste d'augmenter le prix de toutes ses formules en France. Voici combien il faudra mettre sur la table désormais.

A l'image des fêtes de Noël, de la rentrée des classes ou de la Coupe de France, Spotify a visiblement décidé de faire des augmentations de prix un rendez-vous annuel. Après une première hausse de prix officialisée en juillet 2023, la plateforme de streaming est revenue à la charge en 2024.

A l'époque, l'entreprise suédoise avait justifié cette nouvelle revalorisation tarifaire en réponse à la taxe streaming instaurée par le gouvernement français. Par conséquent, on pouvait aisément parier sur le fait que Spotify n'allait pas remettre le couvert… Mais que nenni. En effet, le service vient tout juste d'envoyer ce mardi 3 juin 2025 des mails à ses utilisateurs pour les informer d'une nouvelle augmentation de prix ! La grille tarifaire actualisée entrera en vigueur à partir de juillet 2025, et cerise sur le gâteau, tout le monde sera concerné (les nouveaux venus comme les anciens abonnés).

Spotify augmente encore ses prix, voici combien il faudra payer

En soi, la mauvaise nouvelle n'est pas forcément étonnante puisque nous avions eu écho d'une augmentation de prix chez nos voisins belges, néerlandais et luxembourgeois ces dernières semaines.

Dans son mail, l'entreprise se contente du minimum syndical pour justifier cette hausse. Pour résumer, elle permettra de poursuivre l'innovation et l'amélioration des services et des fonctionnalités. Voilà voilà. Sachez que les prix ont d'ores et déjà changé sur le site officiel de Spotify. Mais justement, combien faudra-t-il mettre sur la table désormais pour profiter de son abonnement ? Voici les tarifs en détail :

Personnel : 12,14 €/mois au lieu de 11,12 €/mois

au lieu de 11,12 €/mois Etudiants : 7,07 €/mois au lieu de 6,06 €/mois

au lieu de 6,06 €/mois Duo : 17,20 €/mois au lieu de 15,17 €/mois

au lieu de 15,17 €/mois Famille : 21,24 €/mois au lieu de 18,21 €/mois

L'augmentation de trop ?

Comme vous pouvez le constater, personne n'échappe à cette augmentation. Ce que l'on retiendra surtout, c'est bien le cas de l'offre Famille qui dépasse pour la première fois la barre des 20 € par mois. Mine de rien, il s'agit d'un cap que Spotify s'était gardé de franchir jusqu'alors.

Sans surprise, les abonnés n'ont pas tardé à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux : “On va tranquillement partir chez Apple Music ça y est, Spotify devient le Netflix de la musique avec des augmentations qui n'en finissent plus”, écrit un internaute. Pour d'autres, il s'agit d'un argument de plus pour quitter la plateforme, qui pour rappel, n'a pas vraiment bonne presse depuis le début d'année. La faute notamment au soutien financier de 150 000 dollars à l'investiture de Donald Trump.