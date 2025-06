Ces iPhone ne sont plus compatibles avec WhatsApp et YouTube

Trois modèles d'anciens iPhone perdent la compatibilité avec WhatsApp. Pour YouTube, c'est l'hécatombe : cinq mobiles d'Apple ne sont plus pris en charge. Il existe une solution de secours pour continuer à utiliser ces plateformes, mais elle n'est pas des plus réjouissantes.

Les iPhone disposent d'une très longue durée de vie logicielle, mais cela ne signifie pas qu'ils sont immortels. D'anciens modèles qui ne sont plus mis à jour par Apple perdent ainsi le support de deux des applications parmi les plus populaires au monde : WhatsApp et YouTube.

Dans le cas de WhatsApp, il ne s'agit pas d'une surprise. Meta avait communiqué cette fin de la prise en charge dès décembre 2024. La maison mère de Facebook avait annoncé un arrêt de la compatibilité pour le début mai 2025, nous avons finalement eu droit à un mois de rab. À partir de maintenant, l'application de messagerie requiert iOS 15.1 au minimum pour fonctionner sur iPhone. Les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus, tous sortis il y a plus de dix ans et bloqués à iOS 12.5.7, ne sont donc plus en mesure d'utiliser WhatsApp.

Les anciens iPhone perdent WhatsApp et YouTube

En ce qui concerne YouTube, Google laisse encore plus d'appareils sur le carreau. La dernière version (20.22.1) de l'app exige en effet un iPhone tournant sous iOS 16 ou version ultérieure. Les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus cités plus tôt ne pouvaient déjà plus accéder à YouTube. Ils sont à présent rejoints par l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone SE de première génération.

L'iPod touch 7 est aussi victime de cet écrémage, ainsi que les tablettes du constructeur qui ne peuvent pas être mises à niveau vers iPadOS 16, à savoir l'iPad Air 2 et l'iPad mini 4. Rien à signaler toutefois du côté de l'Apple TV, puisque YouTube prend toujours en charge les appareils sous tvOS 13.

Notez qu'il est toujours possible d'accéder à ces services sur les appareils qui ne sont plus officiellement supportés. La solution est de passer par les versions web de WhatsApp et de YouTube, à partir de n'importe quel navigateur. L'expérience n'est clairement pas aussi optimisée qu'avec l'application, mais il peut s'agir d'une option de dépannage convenable.