Chrome pour Android permet de payer en ligne avec votre empreinte digitale

Google Chrome pour Android introduit l’authentification des paiements en ligne par empreinte digitale et reconnaissance faciale. Plutôt que de saisir vos données de carte bancaire à chaque transaction, vous pourrez utiliser vos données biométriques pour valider les paiements.

Si vous êtes sur Chrome et utilisez régulièrement votre carte bancaire pour vos achats en ligne, vous devez déjà savoir que le navigateur permet de remplir automatiquement vos données de carte bancaire pour des achats encore plus rapides. La seule information non synchronisée qu’il faut toujours saisir manuellement est le cryptogramme visuel, le code à 3 chiffres qui se trouve derrière votre carte bancaire. Google facilite davantage le processus.

Depuis mai dernier, Chrome sur Windows 10 permet d’activer l’une des options Windows Hello comme méthode d’authentification à la place du cryptogramme visuel. Au lieu de saisir le code à 3 chiffres, il suffit d’utiliser son empreinte digitale ou la reconnaissance faciale sur les PC compatibles.

Au tour de Chrome pour Android d’être compatible

Google vient d’annoncer que la fonctionnalité arrive sur Chrome pour Android, avec en plus quelques améliorations de l’expérience de saisie automatique. Le principe reste le même qu’avec Windows Hello. Vous pourrez récupérer les détails de votre carte bancaire via une authentification biométrique au lieu de saisir le code du cryptogramme visuel. Il faudra tout de même le saisir manuellement lors de la première utilisation. Toutes les transactions ultérieures nécessiteront simplement une empreinte digitale ou la reconnaissance de votre visage.

Pour la partie sécurité, vos informations biométriques sont gérées avec la norme WebAuthn du W3C qui garantit qu’aucune de vos données ne quittera jamais votre appareil. En dehors de l’authentification biométrique, Google Chrome pour Android accueille une nouvelle fonctionnalité de saisie rapide de vos données de connexion. En vous rendant sur un site web sur lequel vous disposez d’un compte, une boîte de dialogue s’affiche automatiquement pour vous permettre de vous connecter facilement. Plus besoin de chercher le formulaire de connexion sur le site. Google prépare le déploiement à grande échelle de ces nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir.

Source : XDA Developer