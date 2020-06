Android 11 : Google déploie par erreur la mise à jour en beta

Android 11 a été déployé par erreur sur une poignée de Pixel. Malgré l’annulation de la conférence de lancement de la mise à jour, Google vient de pousser la première beta publique sur quelques appareils. Cette nouvelle fuite offre un aperçu des nouveautés de la onzième mise à jour majeure d’Android.

En réaction aux émeutes secouant plusieurs villes américaines, Google a préféré annuler le lancement d’Android 11 prévu le 3 juin 2020. La firme de Mountain View devrait dévoiler les nouveautés d’Android 11 dès que la situation aux Etats-Unis se sera calmée.

Malgré l’annulation de la conférence, la première beta publique d’Android 11 est apparue sur une poignée de Pixel. Un employé de Google a visiblement poussé la mise à jour par erreur en même temps que le patch de sécurité mensuel de juin 2020. Mishaal Rahman, rédacteur chez XDA Developers, a donc pu installer la beta publique sur son Pixel 4 XL avant que Google ne se rende compte de sa mauvaise manipulation.

Mishaal Rahman a pu repérer plusieurs nouveautés, comme un menu permettant d’accéder aux commandes des appareils connectés en appuyant sur le bouton d’alimentation. Ce menu offre un accès rapide à tous les appareils de votre maison. Le menu comporte aussi une section dédiée à Google Pay, avec la liste de toutes les cartes bancaires liées au service.

On trouve aussi un nouveau lecteur multimédia dans les réglages rapides. Pour activer cette fonctionnalité, il faut d’abord se rendre dans les options développeurs d’Android. Avec Android 11, Google affichera aussi des suggestions d’applications sur base de vos habitudes directement dans le dock du smartphone. Un avertissement précise que les applications suggérées varient en fonction de votre utilisation quotidienne.

Enfin, Google a aussi apporté des changements esthétiques au paramètres d’accessibilité d’Android. Que pensez-vous des ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

