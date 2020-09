Android Auto : avec cet accessoire, pas besoin d’attendre Android 11 pour se connecter sans fil

Un développeur néerlandais a créé un accessoire USB qui permet de connecter sans fil un smartphone Android à l’ordinateur d’une voiture sous Android Auto. Agissant comme un dongle USB, l’accessoire fait l’objet d’une campagne Indiegogo où il est proposé au prix de 56 euros environ. Sa date de lancement est prévue l’année prochaine.

Si vous utilisez une voiture avec Android Auto, vous savez certainement qu’un câble est nécessaire pour faire la liaison entre l’ordinateur de bord et le smartphone. À l’heure où les marques de téléphone suppriment de plus en plus de câbles (notamment Apple qui prône une expérience audio sans fil depuis l’éviction du port jack 3,5 mm de ses iPhone), ce lien matériel entre Android Auto et les smartphones semble pourtant être désuet.

Lire aussi – Android 11 : nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Et Google en a conscience, puisque la firme a annoncé qu’un smartphone sous Android 11 sera capable de se connecter à Android Auto sans l’aide d’un câble USB. Encore faut-il que la voiture soit compatible avec cette technologie ? Car ce n’est évidemment pas le cas. Cette compatibilité dépendra beaucoup des constructeurs automobiles qui devront rendre leur véhicule compatible grâce à une mise à jour. Et quand il est question de mise à jour, aucune marque de voiture ne les gère correctement, hormis Tesla.

Pour trouver une solution, il faut donc se tourner vers les équipementiers et les accessoiristes. Aujourd’hui, personne ne propose un adaptateur sans fil. Et pour cause : un simple dongle Bluetooth avec une application demanderait à ce que soient prises en compte toutes les combinaisons voiture / smartphone. Et pas uniquement par marque. Par modèle ! D’où l’idée du AAWireless, un petit boitier malin qui supprime la problématique de la compatibilité. Et du câble.

Le petit boitier qui connecte Android et Android Auto

Créé par un développeur néerlandais, AAWireless est un petit boitier qui se branche en USB en lieu et place du téléphone. Il faut ensuite connecter le boitier avec le smartphone. La première connexion s’effectue en Bluetooth afin de donner au mobile l’accès au réseau WiFi du boitier. Par la suite, aucune connexion Bluetooth est nécessaire : tout passe par le WiFi. Une application accompagnera le lancement du boitier pour configurer la connexion et le comportement du boitier. Et des mises à jour seront fournies à l’avenir. Pour le reste, tout marche de la même façon.

AAWireless est donc un produit malin pour tous ceux qui ne veulent plus s’embêter avec un câble pour Android Auto, même sans Android 11 (c’est compatible à partir d’Android 9). Il fait l’objet d’une campagne Indiegogo qui sera finie dans un mois et demi. Sachez toutefois qu’elle est déjà entièrement financée. Le produit est donc assuré de sortir. Le prix proposé pendant la campagne est de 46 euros. Et la livraison est prévue en février 2021.

Source : Indiegogo