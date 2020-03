Android 11 Developer Preview 2 arrive avec une meilleure gestion des écrans pliants et de la 5G

Google publie la seconde version preview de son prochain système d’exploitation, Android 11. Une version qui s’adresse, comme la première aux développeurs. La principale nouveauté concerne la prise en charge native des designs pliants et des écrans avec un taux de rafraichissement supérieur. En outre, les permissions ont été renforcées pour le capteur selfie et le microphone.

Il y a un mois, presque jour pour jour, Google diffusait auprès des développeurs la première preview d’Android 11. Nous avions alors publié un article présentant les principales nouveautés que cette version dévoilait. Les plus importantes sont un changement dans la gestion des permissions pour l’accès en arrière-plan à la géolocalisation, l’intégration d’un mode sombre au niveau du système et la prise en charge native des écrans avec des poinçons pour les capteurs selfies.

Lire aussi : Les apps Android devront obtenir une autorisation d’accès à la géolocalisation en arrière-plan

Aujourd’hui, une nouvelle version a été déployée par Google. Cette seconde preview apporte elle aussi son lot de nouveautés. Trois d’entre elles nous ont particulièrement intéressés. La première nouveauté est à retrouver du côté des permissions. Google estime que l’accès au capteur selfie et au microphone est aussi sensible que l’accès à la localisation. Ainsi, comme le GPS, les applications ne seront plus en mesure d’accéder à ces deux ressources quand l’application n’est pas affichée à l’écran. Plus d’accès en arrière-plan. Décidément, les permissions sont très importantes dans Android 11.

Les écrans pliants nativement pris en charge

La deuxième nouveauté est la prise en charge des châssis pliants. Notamment, le système est capable de détecter si la charnière d’un smartphone pliant est ouverte, fermée ou à un état intermédiaire. Cela permettra notamment d’adapter l’interface et les éléments affichés. Cette première nouveauté va dans la continuité de la prise en charge des nouveaux écrans.

Autre nouvelle fonctionnalité liée aux écrans : la prise en charge native des taux de rafraichissement élevé. Nous pensons bien sûr aux taux 90 Hz et 120 Hz qui deviennent de plus en plus courants sur les segments haut de gamme. Enfin, pour finir sur les innovations apportées par cette version preview est l’intégration d’une notification à intégrer dans les applications pour indiquer si le smartphone est connecté en 5G.