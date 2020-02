Android 11 bloque les applications qui demandent trop de permissions

Parmi toutes les nouveautés attendues dans Android 11, l’une d’entre elles concerne les permissions pour les applications. Celles qui se sont vues refuser à deux reprises l’accès à certaines ressources, ne pourront plus le faire une troisième fois. Le but : réduire le nombre de sollicitations auxquelles l’utilisateur est soumis.

Suite à l’apparition de la première version beta d’Android 11, disponible (théoriquement) uniquement pour les développeurs, les premières informations sur les nouveautés attendues apparaissent. L’activation automatique du mode sombre, par exemple. La décorrélation du Bluetooth et du mode avion (afin de garder la connexion avec un casque sans fil même pendant le trajet). Les améliorations préparées par Google pour cette onzième mouture du système d’exploitation.

L’une de ces améliorations devrait baisser considérablement le nombre de messages concernant les permissions demandées par les applications. Android 11 sera en effet capable de bloquer les demandes de permissions si elles sont trop répétitives. Le principe est simple : une application pourra demander deux fois de suite une permission. Si celles-ci sont refusées à ces deux occasions, Android 11 bloquera toute nouvelle tentative.

Appuyer sur retour n’est pas toujours considéré comme un refus

Il y a bien évidemment quelques subtilités en fonction de ce que le système peut percevoir comme un refus. Celui-ci est comptabilisé si l’utilisateur clique sur « non », naturellement. Il l’est également si l’application ouvre l’écran de réglages (où l’utilisateur doit accorder l’accès à la ressource demandée) et que l’utilisateur appuie sur la touche « retour ». Android 11 estime alors que l’usager ne souhaite pas activer l’accès. Et donc, qu’il refuse la permission. En revanche, le refus n’est pas comptabilisé si l’utilisateur appuie sur la touche « retour » à partir de la notification de permission. Car Android 11 estime que l’utilisateur souhaite fermer la fenêtre de notification et non refuser la permission.

Bien évidemment, cette nouvelle fonction n’empêchera pas les développeurs de trouver quelques moyens détournés pour demander des permissions avec des messages du type « sans cette permission, l’application ne peut charger telle fonctionnalité ». En outre, même si l’usager refuse deux fois de suite, rien ne l’empêchera d’ouvrir le contrôle des permissions et d’autoriser a posteriori l’accès à la ressource demandée précédemment.