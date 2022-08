AMD Ryzen 5 7600X : les premiers benchmarks sont là, les performances aussi

Nous n'aurons pas eu besoin d'attendre longtemps après l'officialisation du nouveau processeur Ryzen 5 7600X d'AMD pour mettre la main sur de premiers benchmarks. Et ceux-ci sont plutôt prometteurs, laissant envisager un important gain de performances.

AMD vient tout juste de lancer sa nouvelle génération de processeurs Ryzen 7000, basée sur la nouvelle architecture Zen 4 et une gravure TSMC en 5 nm. Il s'agit de CPU pour ordinateurs de bureau, qui succèdent aux processeurs de la série Ryzen 5000 sortie en 2020 (les Ryzen 6000 étaient exclusifs aux PC portables).

Le processeur le plus abordable fraichement annoncé (avant l'arrivée de CPU entrée de gamme l'année prochaine) est le Ryzen 5 7600X, qui sera commercialisé à partir du 27 septembre 2022 au prix de 299 dollars. Il embarque 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz, une horloge boost de 5,3 GHz, un TDP de 105 W et 38 Mo de cache total. Une fiche technique qui promet une belle hausse de performances par rapport au Ryzen 5 5600X qu'il remplace.

Le Ryzen 5 7600X presque 40% plus rapide que le Ryzen 5 5600X ?

Deux benchmarks Geekbench viennent nous confirmer la bonne tenue de ce nouveau Ryzen 5 7600X. Le processeur y obtient un score de 2092 et 2174 points en single-core, proche de ce qui a été indiqué par AMD (2175) durant la présentation de ses nouveaux CPU. En multi-core, le Ryzen 5 7600X atteint 11 337 et 11 369 points. Le test a été réalisé sur Windows 11 avec une carte mère haut de gamme : la MSI MEG ACE X670E.

En moyenne, le Ryzen 5 5600X est affiché sur Geekbench à 1613 points en single-core et à 8149 points en multi-core. Le Ryzen 5 7600X serait donc environ 35,5% plus rapide en single-core et 39,1% en multi-core que son prédécesseur. AMD a assuré que son nouveau Ryzen 5 7600X est en moyenne 5% plus performant en jeu que l'Intel Core i9-12900K, un processeur haut de gamme de son concurrent vendu à un prix bien plus élevé. Mais Intel doit encore annoncer ses CPU Raptor Lake 13ème génération dans quelques semaines.

Source : VideoCardz