Intel Raptor Lake : la 13e génération de processeurs sera lancée le 17 octobre 2022

Nous avons désormais une date de sortie pour la prochaine génération de processeurs Intel. D’après le leaker ECMS, la présentation aura lieu durant la conférence Innovation, organisée ce 28 septembre, tandis que le lancement officiel est prévu 3 semaines plus tard, le 17 octobre. AMD devrait dégainer ses propres CPU un mois plus tôt.

Finalement, les Intel Raptor Lake ne sortiront pas cet été. C’est ce qu’affirmait une fuite de février dernier, qui annonçait par ailleurs une hausse des performances de 40 %. En revanche, il y a un point sur lequel cette fuite a eu raison : le constructeur prévoit bien d’avancer la date de sortie de ses nouveaux processeurs par rapport à l’année précédente. Du moins, c’est qu’affirme le leaker ECMS, qui prédit le lancement des CPU pour le 27 octobre 2022.

En effet, Intel a déjà confirmé la date de son événement Innovation, qui se tiendra le 28 septembre prochain. Le constructeur attendra donc un mois de plus avant de lancer ses nouveaux processeurs sur le marché, aux côtés de ses cartes-mères Z790 compatibles. En outre, les H770 et les B760 ne devraient pas être présentées lors de la conférence et auront donc droit à une sortie plus tardive, comme au CES 2023 par exemple, le 5 janvier 2023.

Intel s’apprête à lancer sa nouvelle génération de processeurs

Quelques informations nous sont déjà parvenues concernant les processeurs Alder Lake. Le i9-13900K, flagship de la gamme, proposerait ainsi un gain de performance de 28 % par rapport à la génération actuelle. En revanche, difficile encore de déterminer leur prix de vente. Une chose est sûre, il faudra y mettre de sa poche. En effet, Intel prévoit d’ores et déjà une flambée des prix d’ici cet automne, conséquence directe de l’inflation en cours.

Notons également que malgré ses efforts pour lancer plus tôt ses processeurs — la génération précédente avait été disponible le 4 novembre 2021 — Intel n’est pas parvenu à devancer AMD. Son rival lancera quant à lui ses Ryzen 7000 dès le 15 septembre prochain. Les premières rumeurs prévoient une disponibilité deux semaines plus tard, soit bien avant les Raptor Lake.