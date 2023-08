AMD RX 7800 XT : voici la fiche technique complète avant l’annonce officielle

Un revendeur a mis en ligne une page concernant la carte graphique Radeon RX 7800 XT, avant même qu'AMD ne l'annonce officiellement. Bien que la page n'existe plus depuis, la fiche technique est disponible. La voici.

On ne connaissait presque rien d'elle, même pas son nom. Et en quelques minutes, on sait presque tout, au grand dam d'AMD qui n'avait pas encore fait d'annonce officielle. La carte graphique RX 7800 XT a été dévoilée par erreur sur le site du revendeur PowerColor. Son petit nom sera donc “Red Devil”. La page, repérée à l'origine par @All_The_Watts sur Twitter, a bien sûr été supprimée. Heureusement, on a encore accès à toutes les informations intéressantes.

La RX 7800 XT se situe entre la RX 7600 et la RX 7900 XT. Voici sa fiche technique telle que diffusée par PowerColor :

La RX 7800 XT se dévoile avant même l'annonce officielle d'AMD

La RX 7800 XT profite de l'architecture RDNA3, de 3840 processeurs de flux et de 16 Go de mémoire GDDR6. Si les caractéristiques se vérifient par la suite, on note que la carte graphique a moins de cœurs que la RX 6800 XT de la génération précédente (4608). La fréquence de base de la 7800 XT est de 2210 MHz en jeu, mais peut monter jusqu'à 2520 MHz en boost, ou 2565 MHz après overclocking.

Globalement, la RX 7800 XT possède plus ou moins la configuration de la série 6800, tout en proposant une vitesse mémoire et une bande passante plus élevées. On note aussi que la puce utilisée, la Navi 32, n'a pas encore été officialisée par AMD. Les autres modèles utilisent la Navi 31 principalement, ou la Navi 33 pour la RX 7600. En terme de performance, il est difficile de se prononcer sans avoir la carte en main, mais on peut supposer au vue de la fiche technique qu'elle voudra rivaliser avec les RTX 4060 Ti ou 4070 de Nvidia.

Reste trois inconnues majeures. La première est la consommation d'énergie de la RX 7800 XT, non mentionnée. PowerColor recommande tout de même une alimentation minimale de 800W, et sachant que le modèle possède 3 ventilateurs, on peut supposer qu'elle sera assez gourmande en électricité. On attend enfin le prix bien sûr, et une date de sortie. Selon des déclarations d'AMD, on serait fixé en octobre cette année.

Source : VideoCardz