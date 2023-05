AMD Radeon RX 7600 : des cartes graphiques moins chères arriveront dès le mois de juin

Après plusieurs mois de rumeurs sur le GPU Radeon RX 7600, nous avons enfin la confirmation officielle de leur existence de la part d'AMD. Cerise sur le gâteau, on sait même quand devraient arriver les nouvelles cartes graphiques.

Selon un rapport de nos confrères de VideoCardz, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023, le PDG et président d'AMD, Lisa Su, a affirmé que le fabricant aurait bientôt une mise à jour à partager concernant le RX 7600 et d'autres GPU de la série Radeon 7000.

Confirmant que les GPU RX 7900 XTX ont connu de fortes ventes au premier trimestre, Lisa Su aurait déclaré que la société est sur la bonne voie pour élargir son « portefeuille de GPU RDNA 3 avec le lancement de nouveaux GPU de la série Radeon 7000 ce trimestre ». Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’après la sortie des références haut de gamme l’année dernière, d’autres cartes graphiques RDNA 3 plus abordables arriveront dès le mois de juin.

Lire également – AMD RX 7600M XT : les premiers tests montrent qu’elle surpasse une RTX 4070 pour PC portable

Que sait-on des cartes graphiques RX 7000 abordables ?

Avant la sortie de ses cartes graphiques « abordables », AMD aurait déjà lâché quelques informations à leur sujet. En effet, une demande de téléchargement pour la pile logicielle ROCm a récemment mentionné des GPU non commercialisés. Selon la liste partagée, récupérée par VideoCardz , AMD n'aurait pas seulement la RX 7600 XT en préparation, mais aussi les GPU 7800, 7700 et 7500. Le code GFX ID suggère que les RX 7700/7600 et 7500 sont tous basés sur Navi 33, tandis que le RX 7800 serait basé sur Navi 32.

Ces nouvelles confirment clairement l'intention d'AMD de dominer le marché des cartes graphiques en proposant une large gamme d'options. Si les informations divulguées sont vraies, cela signifie qu'AMD prévoit de cibler non seulement le marché du milieu de gamme, mais aussi celui du bas de gamme, qui a longtemps été négligé par Nvidia.

Nous commençons seulement à voir apparaître des options de milieu de gamme, grâce à la GeForce RTX 4070 récemment lancée par Nvidia, et on attend toujours avec impatience la sortie des RTX 4060 Ti et 4060, qui ont déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs.

La date de lancement supposée des nouvelles cartes graphiques serait le 25 mai, soit quelques jours avant le salon Computex, et celles-ci sortiraient ensuite sur le marché dès le mois suivant.