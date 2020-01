AMD vs Intel : l’équipe rouge séduit les gamers comme jamais avec 41% de part de marché

AMD aurait réussi à grapiller 41% de parts de marché dans les PC gaming selon une nouvelle étude. L’enquête se base sur des milliers de réponses à un questionnaire d’octobre 2019. 16% des utilisateurs de Steam sur Windows utilisent des puces AMD.

Intel a de quoi trembler : une nouvelle étude réalisée avec le concours de Jon Peddie Research, Antikythera Intelligence and Research et le site WCCFTech montre que le marché des PC gaming est en train de passer massivement chez AMD. Le fondeur aurait ainsi atteint 41% de part de marché, à en croire cette étude. Précisons d'emblée que pour l’heure cette étude, destinée davantage aux acteurs du marché qu’aux consommateurs est payante (9000 dollars) mais certains extraits ont été aimablement révélés par WCCFTech.

Néanmoins ces extraits du rapport sont ambigus, et ne précisent pas suffisamment si l’on parle du marché dans son ensemble, ou davantage un instantané des ventes au moment où cette étude a été réalisée. On sait en effet que les 55 pages de cette enquête a été réalisée en octobre 2019 sur la base de 4477 réponses à un questionnaire, principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. De précédentes études – portant sur les ventes – montrent qu’effectivement AMD a fait fortement progresser ses parts de marché sur PC, à plus de 30%.

Mais là encore, on le répète, on parle de ventes, et non du parc du PC dans son ensemble. Ce qui est sans doute la raison pour laquelle les derniers chiffres de Valve, cités par Windows Central sont si différents. A en croire l’éditeur, seuls 16% de ses utilisateurs sous Windows ont un processeur AMD. Un chiffre en lente augmentation sur plusieurs mois. Tout cela pour souligner que AMD est dans une dynamique extraordinaire, avec des processeurs qui sont en train de faire de l’ombre à Intel dans les ventes. Mais aussi qu’AMD doit encore gagner une autre bataille, celle du parc dans son ensemble – et ça, forcément, cela prendra plus de temps.

Source : Windows Central