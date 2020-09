Radeon RX 6000 : voilà à quoi ressemble la future bombe graphique d’AMD

En attendant le 28 octobre prochain, date à laquelle AMD dévoilera officiellement son architecture RDNA 2 « Big Navi », le fondeur vient de dévoiler un premier visuel de sa Radeon RX 6000, une carte graphique qui devrait entrer en concurrence avec la RTX 3070 de Nvidia.

Alors que Nvidia vient de dévoiler ses nouvelles cartes graphiques RTX 3000, et que les premiers tests sont attendus pour le 16 septembre (ne manquez pas notre grand test de la RTX 3080 à 15h00 !), son concurrent AMD s’apprête lui aussi à rentrer sur le ring. Si l’on sait que le fondeur présentera sa nouvelle gamme RX 6000 fin octobre, AMD commence d’ores et déjà à teaser sa carte à l’aide d’un premier visuel.

AMD dévoile une première photo de la RX 6000 en attendant le 28 octobre

La photo publiée par AMD sur son compte Twitter nous permet de voir que la carte dispose d’un triple système de ventilation, de deux connecteurs 8 broches. Occupant l’espace de deux slots sur la carte-mère, la carte graphique d’AMD offre visiblement un port HDMI, deux display-port et un port USB-C. Bien évidemment, AMD n’est guère prolixe concernant sa nouvelle carte graphique. Un visuel unique, une mention concernant Fortnite qui « permet d’explorer le design plus avant avec une nouvelle map dans l’AMD Battle Arena », et c’est tout ce que nous dévoilent le communiqué de presse et le compte Twitter du constructeur.

Dans le même temps et malgré le peu d’informations diffusées pour le moment par AMD, les premiers benchmarks issus vraisemblablement de la RX 6000 viennent de faire surface. Ceux-ci proviennent du jeu de stratégie Ashes of the Singularity, qui stocke tous les benchmarks réalisés par ses utilisateurs. Une mystérieuse carte graphique AMD est en effet récemment apparue dans la base de données du jeu et au vu des résultats élevés obtenus par ce modèle, il se pourrait bien qu’il s’agisse de la RX 6000.

Les benchmarks en question montrent que la carte est du niveau d’une Geforce RTX 3070, du moins selon les premières informations diffusées par Nvidia. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre un test complet des deux modèles pour pouvoir les comparer. Mais s’ils sont avérés, la RX 6000 a tous les atouts en main pour contrer la RTX 3070 et à un prix théoriquement inférieur, comme c’est l’accoutumée chez AMD. Rappelons que la RTX 3070 coûtera 519 euros et sera commercialisée à compter d’octobre 2020.

Nul doute que la bataille entre AMD et Nvidia est engagée, et qu’on a hâte de mettre la main sur les deux cartes pour les tester comme il se doit… Et pour jouer un peu avec, il faut bien l’avouer !