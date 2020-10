RTX 3080 : la pénurie continue, seulement 7% de cartes auraient été livrées

Proshop, un revendeur danois, a communiqué des chiffres inquiétants concernant les stocks de NVDIA RTX 3080 et 3070. Le détaillant affirme n’avoir reçu que 7% des cartes graphiques commandées.

Si pour certains gamers, se procurer une RTX 3000 de Nvidia ressemble à un rêve, il se pourrait bien qu’il en soit de même pour… les revendeurs. Aussi inquiétant que cela puisse paraître, la marque semble avoir quelques difficultés à fournir ses partenaires. Attention néanmoins : les chiffres fournis ici se basent sur ceux livrés par un seul détaillant, Proshop, et ne représentent donc pas avec précision la réalité de la situation.

Ainsi, la boutique danoise Proshop a récemment indiqué avoir commandé un total de 15 117 cartes graphiques de la gamme RTX 3000 series, commande qui a été gratifiée de seulement 1112 articles, soit 7,4% de la commande de base. Une pénurie dont certains risquent de profiter, à l’instar de MSI qui a reconnu vendre les cartes deux fois plus cher sur eBay.

L’ensemble des chiffres se trouvent ci-dessous, comprenant les données suivantes :

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Customer orders : Nombre actuel de commandes effectuées par des clients.

Nombre actuel de commandes effectuées par des clients. Ordered from mfr. : Nombre de cartes commandées par Proshop au fabricant.

Nombre de cartes commandées par Proshop au fabricant. Incoming cards : Nombre de livraisons confirmées à venir.

Nombre de livraisons confirmées à venir. Received : Nombre total de cartes graphiques reçues et livrées aux clients.

Seulement 7% des RTX 3080 livrées

On constate sur ce tableau que pour un total de 8925 cartes commandées, Proshop n’en a reçu que 621, soit à peine 7% de la quantité attendue. De l’autre côté du comptoir, 3733 clients ont passé commande auprès du revendeur pour la RTX 3080, ce qui veut dire que 84% d’entre eux vont devoir s’armer de patience.

L’herbe n’est pas plus verte du côté de la RTX 3070. Sur d’autres chiffres fournis par Proshop, on trouve seulement 291 cartes reçues pour un total de 4280 commandées, soit 6,8%.

Tout n’est pas encore perdu. Comme expliqué plus haut, il ne s’agit des chiffres que d’un seul revendeur. Ces derniers peuvent s’avérer nettement meilleurs pour les géants de la distribution comme Amazon ou la FNAC. On sait d’ores et déjà que les RTX 3080 et 3090 devraient être disponibles chez LDLC. De plus, certaines sources affirment que les stocks se rempliront d’ici 2011.