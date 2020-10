Radeon RX 6000 Series : AMD donne une première idée des performances en 4K

AMD a déjà dévoilé un premier aperçu des performances de la gamme Radeon RX 6000 Series. On découvre un “framerate” dans trois jeux différents. AMD affirme que ce nombre d'images par secondes a été obtenu en 4G avec tous les réglages au maximum.

Le blog Ginjfo rappelle que AMD a déjà dévoilé quelques chiffres sur les performances des futures cartes Radeon RX 6000 Series. En fait le teasing a eu lieu à la toute fin de la conférence de présentation des nouveaux Ryzen 5000 Series. Une slide a été ainsi brièvement aperçue. Avant une première demo rapide de graphismes.

Dans la slide, on découvre ainsi un nombre d'images par seconde dans trois jeux : Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare et Gears of War 5. On peut lire tout en haut la mention 4K (3840 x 2160). Sous le nom de chaque jeu, AMD précise que le chiffre a été obtenu au travers de DirectX 12, et avec à chaque fois les réglages maximum. Borderlands 3 avec les réglages qualité “Badass” en est quitte pour du 61 images par seconde.

AMD a déjà donné quelques chiffres sur ses cartes RX 6000 Series

On a également 88 images par seconde dans Call of Duty avec les réglages qualité Ultra. Ou encore 73 images par seconde dans Gears of War 5, là encore avec les réglages qualité Ultra. Bien sûr il ne s'agit à ce stade que d'un teasing, et il reste de nombreux points d'ombre. On ne sait pas, notamment, quel modèle de la gamme a été utilisé pour obtenir ces chiffres.

Mais on espère qu'il ne s'agit pas de la carte la plus haut de gamme. En nous référant aux benchmarks compilés par Eurogamer sur les cartes Nvidia on se rend compte, par exemple, que le niveau de performances framerate sur Borderlands 3 est plutôt, en comparaison, de l'ordre de ce que délivre une Nvidia GTX 1080 Ti dans des conditions similaires. Ce qui ne semble même pas positionner le modèle de carte utilisé face à la gamme Nvidia RTX.

On est donc très impatient d'en apprendre davantage de la part d'AMD. Le fondeur doit tenir un nouvel événement dédié aux cartes graphiques RX 6000 series le 28 octobre 2020.