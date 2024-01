Nvidia RTX 4000 SUPER : il faudra s’attendre à un “lancement léger” pour les prochains GPU

D'après le leaker réputé Moore's Law is Dead (MLID), les nouvelles cartes graphiques RTX 4000 SUPER de Nvidia seront produites en quantité limitée. En d'autres termes, il n'y en aura pas pour tout le monde.

Comme vous le savez peut-être, Nvidia a profité du CES 2024 pour présenter officiellement ses futures cartes graphiques à venir en janvier 2024, à savoir les RTX 4000 SUPER. Cela faisait déjà plusieurs mois que des fuites concernant les versions SUPER des RTX 4070, 4070 Ti et 4080 ont inondé la toile, dévoilant au passage certaines informations clés comme les performances attendues.

Moore's Law is Dead (MLID), une chaîne YouTube spécialisée dans l'actualité du High-Tech, du jeu vidéo et du hardware PC, s'est notamment illustrée en révélant à l'avance les prix exacts des prochains GPU de l'équipe verte. Dans une vidéo publiée ce mardi 9 janvier 2024 sur la chaîne, MLID aborde notamment ses dernières informations concernant l'approvisionnement des RTX 4000 Super.

D'après plusieurs sources proches du dossier, et notamment le cadre d'un distributeur mondial et partenaire de Nvidia, il ne faudra pas s'attendre à des quantités astronomiques de RTX 4000 Super. Plus précisément, l'entreprise américaine aurait décidé de produire la quantité habituelle de cartes graphiques alloué pour le lancement d'un seul nouveau GPU.

“Un lancement léger” pour les RTX 4000 SUPER ?

En d'autres termes, la production totale sera divisée par trois, un tiers étant alloué à chaque version SUPER des RTX 4000 récemment annoncée. Une seconde source, qui travaille chez un grand détaillant, a confirmé à la chaîne YouTube qu'il s'agira d'un “lancement léger”, tout en précisant que la RTX 4070 SUPER profitera d'un approvisionnement plus conséquent (elle sera la première disponible sur le marché à partir du 17 janvier), contrairement aux RTX 4070 Ti et 4080 SUPER (qui sont prévues quelques jours plus tard, à savoir les 24 et 31 janvier). Enfin, une 3e source qui opère chez Nvidia a corroboré ces informations, ajoutant que la RTX 4070 SUPER affichera effectivement “une disponibilité correcte”, à l'inverse des deux autres variantes SUPER.

S'il conviendra évidemment de prendre ces informations avec des pincettes, il faut reconnaître que les déclarations de la chaîne s'appuient sur trois sources concernées par la production des RTX 4000 SUPER. Si l'approvisionnement venait effectivement à être léger, on pourrait s'attendre rapidement à des ruptures de stock, et surtout à voir fleurir sur les sites marchands des RTX 4000 SUPER vendues le double ou le triple de leurs prix initiaux. Malgré tout, on imagine mal Nvidia laissait perdurer une telle situation, surtout quand on sait que les RTX 4070 Ti et 4080 SUPER ont pour vocation de remplacer définitivement les modèles originaux. Le constructeur a donc tout intérêt à accélérer rapidement la production de ces nouveaux GPUs.

