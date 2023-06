Nvidia RTX 4060 officielle : 20% plus rapide que la RTX 3060 en plus d’être moins chère

NVIDIA a officiellement dévoilé la carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go, qui sera lancée le 29 juin prochain. La carte vise à fournir une option abordable pour les joueurs grand public tout en offrant des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique.

La GeForce RTX 4060 est équipée du GPU AD107-400-A1 avec 3072 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6. Elle offre un gain de performance de 20 % par rapport à la RTX 3060 en tramage standard et jusqu'à 70 % avec l'activation de DLSS 3. L'interface bus 128 bits de la carte et l'impressionnante bande passante mémoire de 272 Go/s promettent un gameplay et un multitâche fluides.

NVIDIA met l'accent sur l'efficacité énergétique avec la RTX 4060. Elle affiche une puissance graphique totale (TGP) inférieure (115 W) à celle de son prédécesseur (170 W), ce qui se traduit par une réduction de la consommation d'énergie pendant les jeux, les périodes d'inactivité et la lecture de vidéos. Vous devrez donc voir d’importantes économies sur votre facture d’électricité.

La RTX 4060 est moins chère que la RTX 3060

Le lancement de la RTX 4060 coïncidera avec la sortie de divers modèles personnalisés de fabricants tels que Asus, Colorful, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY et Zotac. Les consommateurs disposent ainsi d'un large éventail d'options basées sur les solutions de refroidissement, l'esthétique et les fonctions supplémentaires.

La bonne nouvelle, c’est que la RTX 4060 sera proposée à seulement 299 dollars, tandis que la RTX 3060 précédente était sortie à partir de 329 dollars. En France, le détaillant Proshop a déjà référencé des GPU à des tarifs allant de 349 euros à 499 euros. On retrouve actuellement des RTX 3060 sous la barre des 300 euros, mais les prix des nouvelles cartes devrait rapidement baisser. Compte tenu de la différence de performances, opter pour la RTX 4060 plutôt que la RTX 3060 est finalement assez intéressant.

Le passage d'un GPU GeForce RTX 2060 au GeForce RTX 4060 permet de multiplier les performances par 2,3 en moyenne sur une sélection variée de 18 jeux. De même, les utilisateurs de GeForce GTX 1060 peuvent s'attendre non seulement à des taux de rafraîchissement plus élevés, mais aussi à l'introduction du ray tracing et de la technologie DLSS. Rendez-vous le 29 juin prochain.