Ryzen 4000 : AMD présentera ses nouveaux processeurs en octobre

AMD a annoncé officiellement que ses nouveaux produits seront présentés en octobre. Au menu, de nouveaux processeurs Ryzen et des cartes graphiques RX. Cependant, les deux gammes ne seront pas dévoilées en même temps, puisque deux événements distincts seront organisés en ligne.

AMD compte bien frapper un grand coup à la fin de l’année, en annonçant non seulement ses nouveaux processeurs, mais également ses nouvelles cartes graphiques. C’est la marque elle-même qui a lâché l’info sur Twitter. Les prochains processeurs Ryzen seront présentés en détail le 8 octobre et les cartes graphiques RX le 28 octobre.

Les futurs processeurs, qui se nommeront les Ryzen 4000, sont attendus au tournant. La firme Californienne a convaincu sur ce segment ces derniers temps. Cette fois, ces produits devraient s’appuyer sur la nouvelle architecture Zen3, qui serait gravé en 7 nm et qui devraient embarquer 10 cœurs. On peut espérer un gain de puissance de 30% par rapport aux précédents processeurs. AMD est sur une bonne série avec ses Ryzen, qui tiennent la dragée haute à ceux de son concurrent Intel, tout en coûtant moins cher. Il ne reste qu’à espérer que cette nouvelle génération soit du même niveau.

AMD ne va se contenter de présenter ses processeurs, puisque la marque va aussi dévoiler ses nouvelles cartes graphiques le 28 octobre dans une deuxième conférence en ligne. Cette fois, ce seront les cartes RX6000 qui seront à l’honneur. Basées sur l’architecture Big Navi RDNA 2 du constructeur, elles devraient bien évidemment être synonyme de plus de puissance par rapport à la précédente génération, mais apporteront également de la nouveauté.

Elles introduiront en effet la gestion matérielle du ray-tracing, technologie déjà présente sur les cartes Nvidia depuis la Series RTX 20XX sortie il y a maintenant deux ans. Nvidia ayant présenté sa nouvelle génération de cartes il y a quelques jours, nous attendons impatiemment la réponse de son rival, qui a toujours été un peu en retrait sur cette partie.

Bien évidemment, nous suivrons les annonces sur PhonAndroid le 8 et le 28 octobre prochain. Les attendez-vous ? Qu’espérez-vous de la part d’AMD ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Join us on October 8 and October 28 to learn more about the big things on the horizon for PC gaming. pic.twitter.com/9dy8Lt5MP8

— AMD Gaming (@AMDGaming) September 9, 2020