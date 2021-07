AMD confirme le lancement des architectures Zen 4 et RDNA 3 en 2022

Lisa Su, PDG d'AMD, vient de présenter les résultats financiers de sa société lors du second trimestre 2021. L'occasion pour la patronne de l'équipe rouge d'en dévoiler davantage sur les projets en cours de l'entreprise. Elle confirme qu'AMD est en bonne voie pour présenter ses nouvelles architectures Zen 4 et RDNA 3 en 2022.

Tandis que les premières informations sur la GeForce RTX 4090, successeure directe de la GeForce RTX 3090, viennent d'apparaître sur la toile, AMD vient de présenter ses résultats financiers pour le second trimestre 2021. Lisa Su, PDG d'AMD, en a également profité pour délivrer aux actionnaires quelques détails sur les produits à venir d'AMD.

La patronne de l'équipe rouge a confirmé que la prochaine génération de processeurs Zen 4 Ryzen et les GPU RDNA 3 seront bel et bien lancés en 2022. Selon AMD, les micro-architectures Zen 4 seront gravées en 5 nm, probablement par TSMC. En outre, elles prendront en charge la RAM DDR5, un standard qui devrait s'imposer dans la majorité des smartphones et des PC d'ici 2023, comme l'assure une récente étude. Ces architectures centrales poseront les bases de la prochaine génération de CPU et de GPU d'AMD. En d'autres termes, cela signifie que 2022 risque encore une fois d'être une année riche en annonces pour le principal concurrent d'Intel.

AMD sur la bonne voie pour lancer Zen 4 et RDNA 3 en 2022

Pour effectuer la transition, une famille intermédiaire de processeurs Zen 3+ doit faire ses débuts en fin d'année 2021, avant de laisser la place aux SOC en Zen 4. Selon l'entreprise, ces processeurs offriront 15% de performances supplémentaires en jeu. Concernant la nouvelle famille de GPU AMD, on peut évidemment s'attendre à ce que les futures Radeon RX 7000 offrent des performances de haute volée, notamment grâce à son design MCM (Multi-Chip Module), une première dans l'industrie.

Autre information de taille évoquée par Lisa Su, elle a précisé que les contraintes d'approvisionnement liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs se poursuivront durant toute l'année 2021, avec un début d’accalmie en 2022. Malgré cette situation délicate, AMD est certaine de pouvoir connaître une croissance substantielle au cours du second semestre de 2021. Pour rappel, AMD a dévoilé ce 1er juin 2021 les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, ses nouvelles cartes graphiques dédiées aux PC portables et capables d'offrir du 1440p à 100 FPS. De quoi concurrencer sérieusement la version mobile de la RTX 3080 de Nvidia.

Source : Wccftech