MateStation S : Huawei sort son à moins de 600 euros PC en France

Huawei va lancer son premier PC desktop complet en Europe : le MateStation S. Une configuration intéressante, puisque pour moins de 600 euros, le constructeur propose la tour ainsi que l’écran qui va avec. Idéal pour la bureautique.

On connait Huawei pour ses PC portables de très bonne facture. Mais le constructeur conçoit aussi des PC de bureau et le dernier en date, le MateStation S, est aujourd’hui mis en prévente en France. Pour un prix agressif (599 euros), le fabricant propose une tour, mais aussi l’écran. Le clavier et la souris sont aussi livrés dans l’offre. Idéal pour s’équiper vite et pas cher.

Cette tour adopte un design très sobre, mais reconnaissable avec sa grille sur la façade. On remarque aussi un port USB Type-A, un port USB Type-C ainsi qu’un port Jack 3,5 mm sur cette-ci. A l’arrière, nous avons quatre ports USB Type-A supplémentaires, un port Ethernet, VGA et HDMI. Bref, de quoi installer une configuration bureautique.

Le MateStation, une offre attrayante

Pour 599 euros, Huawei propose une configuration unique : un processeur AMD Ryzen 5 4600G basé sur l’architecture Zen 2, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais ce sera suffisant pour faire de la bureautique et de la navigation Internet.

L’intérêt de l’offre de prévente est que le moniteur est offert. Il s’agit d’un écran IPS de 24 pouces en 1080p qui s’annonce comme très simple. Nous ne sommes pas en face d’un MateView, mais il a tout pour être tout à fait correct pour le prix. Le clavier et la souris sont inclus dans le pack et le clavier en question permet d’utiliser Huawei Share (mettre votre affichage de smartphone Huawei directement sur l’écran) et le déverrouillage par empreinte digitale.

L’offre de prévente se montre donc agressive et se termine dans dix jours. Le PC sera officiellement vendu dès le 29 juillet prochain. Si les caractéristiques de la machine ne font clairement pas rêver, c’est le cas de son prix. Petite chose à noter, ce PC tourne bien sur Windows 10, la partie informatique du constructeur n’étant pas concernée par l’embargo américain.