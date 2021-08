Thunderbolt 5 : sa vitesse pourrait doubler et atteindre les 80 Gb/s selon Intel

Selon un tweet émanant d'un responsable d'Intel, tweet qui a été rapidement supprimé, Intel travaille actuellement sur le Thunderbolt 5. La norme profiterait d'une nouvelle méthode de transmission des données et verrait sa vitesse doubler par rapport au Thunderbolt 4.

Alors que le Thunderbolt 4.0 a été officialisé il y a tout juste un an, Intel travaille déjà sur la version 5.0 de la norme de transmission des données. Surnommée USB 80G, cette nouvelle version du Thunderbolt pourrait offrir une bande passante de 80 Gb/s, soit le double de la norme actuelle.

La fuite provient d'un responsable d'Intel, qui a posté quatre photos après avoir visité un centre de recherche et développement basé en Israël. S'il a rapidement effacé l'une d'entre elles après avoir constaté son erreur, celle-ci n'a pas échappé à celles et ceux à ses abonnés, et notamment le site Anandtech. Comme on pouvait s'y attendre, le Thunderbolt 5 devrait toujours bénéficier d'une connexion en USB Type-C. Mais il profiterait également une meilleure bande passante, grâce notamment à une “nouvelle technologie par modulation PAM-3“.

Le Thunderbolt 5.0 doublerait la vitesse de transmission des données

Il semble donc qu'Intel travaille sur l'intégration d'une nouvelle méthode de diffusion des données. PAM-3 repose sur un système de transmission des bits selon 3 états : 0, +1 ou -1. Le Thunderbolt 5 enverrait donc un groupe de 3 bits, ce qui lui offrirait une efficacité d'environ 50% par rapport à la norme NRZ (Non Return to Zero), laquelle est en vigueur actuellement sur les autres versions du Thunderbolt.

Si l'on en croit la photo d'Intel qui a fuité, et si l'on se réfère au nom qui a été donné au projet, le Thunderbolt 5.0 devrait atteindre les 80 Gb/s. À titre de comparaison, le débit théorique des versions 3.0 et 4.0 est fixé à 40 Gb/s, une vitesse nettement plus rapide que celle de l'USB 3. Si la vitesse double à chaque itération de la norme (elle était de 10 Gb/s pour la version 1.0 et de 20 Gb/s pour l'édition 2.0), rappelons d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'évolution en termes de vitesse de transfert entre la mouture 3.0 et 4.0. Les changements se situent au niveau de la prise en charge de l'USB 4, des écrans 8K à 30 ips ou de la mise en place d'une protection via une technologie de virtualisation, qui permet d'éviter les failles de sécurité comme en ont pu connaître les anciennes normes Thunderbolt l'an passé.

Quoi qu'il en soit, la prise en charge du Thunderbolt 5.0 n'est pas prévue de sitôt. Les premiers appareils bénéficiant de la version 4.0 commencent seulement à peine à être commercialisés et il faudra encore quelques années avant que le Thunderbolt 5.0 soit officialisé et adopté.

