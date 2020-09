AMD RX 6000 Series : les cartes graphiques RDNA 2 « Big Navi » seraient dévoilées le 10 septembre 2020 !

AMD est sur le point de lancer ses cartes graphiques Big Navi : les Radeon RX 6000 Series. Frank Azor, l’architecte en chef des produits gaming de l’entreprise vient de teaser d’importantes annonces pour le 10 septembre. On découvrira sans doute les GPU RDNA 2, leurs caractéristiques et leurs prix.

Le moment est enfin venu pour l’équipe rouge de contre-attaquer. Nvidia a fait forte impression la semaine dernière avec ses GeForce RTX 3000 Series qui offrent de grosses améliorations sur le papier pour des prix très agressifs. Ces nouvelles propositions mettent la pression à AMD dont la réaction est particulièrement attendue. Plus pour longtemps apparemment puisqu’à en croire un message publié sur Twitter par Frank Azor, la firme fera de grosses annonces le jeudi 10 septembre 2020.

C’est à travers un texte inspiré de la chanson « Tomorrow » de Charles Strouse que le responsable produit « gaming » chez AMD fait son teasing mystérieux. « Le soleil se lèvera demain. Alors tu dois t’accrocher jusqu’à demain ». Il y fort à parier que ce tweet fait référence à la prochaine génération des cartes graphiques de la firme.

Il y a quelques semaines, le directeur financier d’AMD laissait entendre que les GPU Big Navi seront lancés à l’automne, avant la PS5 et la Xbox Series X. Le timing correspond donc parfaitement, avec une présentation en septembre pour une sortie en octobre.

Radeon RTX 6000 : AMD prévoirait de revoir ses prix à la baisse pour contrer Nvidia

Le leaker @Coreteks explique dans un tweet publié il y a quelques jours que AMD a dû changer ses plans en interne suite aux annonces de Nvidia la semaine dernière. La firme compte commercialiser des références de sa prochaine série à Radeon RX 6000 à des tarifs inférieurs à ceux envisagés au départ. Il faut dire que l’équipe rouge mise d’habitude sur un rapport qualité-prix avantageux pour attirer les gamers.

La RTX 3070 de Nvidia est annoncée plus puissante que la RTX 2080 Ti et elle est commercialisée à seulement 499 $ aux États-Unis, en attendant la confirmation des prix en euros. AMD devra trouver le juste compromis pour séduire. D’autant plus qu’une GeForce RTX 3060 serait également dans les tuyaux chez Nvidia.

Pour rappel, l’architecture RDNA 2 comblera plusieurs lacunes d’AMD sur la génération précédente. Elle introduira notamment le ray tracing pour des graphismes plus réalistes. Les fuites annoncent aussi des gains de performances non négligeables. On parle également de 24 Go de VRAM pour la Radeon RX 5970XT. Il ne reste que quelques heures pour savoir ce qu’il en est, pour peu que l’événement attendu ce 10 septembre soit effectivement consacré aux GPU Big Navi.