GeForce RTX 3080 : notre unboxing en attendant le test

La RTX 3080 est la nouvelle carte phare de Nvidia. Si vous vous demandez ce qu’elle a dans le ventre, nous allons réaliser un test dans quelques jours. En attendant, nous vous proposons les premiers clichés de notre exemplaire de prêt.

Il y a quelques jours, Nvidia a présenté sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Le produit phare de ce line-up est la RTX 3080, que le constructeur promet deux fois plus puissante que la RTX 2080. Nous allons bien évidemment la tester et nous vous dévoilons aujourd’hui nos premières photos.

A lire aussi – Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 : date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

Nous pouvons donc admirer le nouveau design de cette carte, qui change quelques petites choses par rapport à la version précédente. Les deux ventilateurs ne sont plus sur la même face, par exemple. Nvidia a conçu un nouveau système de refroidissement avec un ventilateur sur chaque face. Le but est de faire passer l’air directement au cœur de la carte par deux canaux différents, afin de la rafraîchir le plus possible et ainsi augmenter sa puissance.

On remarque également la présence d’un connecteur à 12 broches sur le côté, qui nécessitera peut-être de réorganiser ses câbles au sein de sa tour. Côté connectique, nous avons un port HDMI 2.1 ainsi que 3 ports DisplayPort 1.4a, mais pas de ports USB Type-C. Pour le reste, la carte fait 28,5 cm de longueur et 11,2 cm de largueur et prend 2 slots.

Nouvelle gamme pour une nouvelle vie

La RTX 3080 est la carte phare de cette nouvelle gamme. Pour 719 euros, elle propose une puissance deux fois supérieure à la 2080 Ti, du moins selon Nvidia. La firme californienne a également présenté deux autres produits. La RTX 3090, tout d’abord, qui est réservée aux joueurs d’élite. Vendue à un prix e 1549 euros, elle déjà prête pour le jeu en 8K qui se démocratisera sans doute dans les prochaines années.

La RTX 3070 est la carte la plus intéressante du lot. Vendue 519 euros, elle propose la même puissance que la 2080 Ti… pour deux fois moins cher. Plus de détails lors de notre test qui arrive bientôt et qui va déterminer si les promesses de Nvidia ont été tenues ou non.