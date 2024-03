Amazon vous permet de payer avec votre paume, plus besoin de carte bleue

Amazon facilite plus que jamais l'inscription à son système controversé de reconnaissance palmaire, qui permet de payer sans sortir sa carte bleue dans certains magasins de l’entreprise.

L'entreprise a lancé une nouvelle application Amazon One qui permet aux utilisateurs de s'inscrire à la technologie biométrique directement à partir de leur téléphone. Auparavant, les clients devaient se rendre dans un point de vente Amazon One participant, comme un magasin Whole Foods ou un stade, pour faire scanner leur paume et s'inscrire au service d'identification sans contact. Mais avec la nouvelle application iOS et Android, il est désormais possible d'effectuer la procédure d'inscription pratiquement de n'importe où.

Pour rappel, cette technologie avait été testée pour la première fois dès 2020, avant d’être déployée plus largement l’année dernière. Pour sa part, Amazon fait état d'une adoption forte et croissante, puisque plus de 8 millions de transactions Amazon One ont été traitées à ce jour. Environ 80 % des utilisateurs en magasin choisissent d'utiliser la technologie à plusieurs reprises après une première inscription.

Comment fonctionne la reconnaissance de votre paume chez Amazon ?

Après avoir téléchargé l'application Amazon One, les utilisateurs prennent une photo de leur paume qui est traitée par l'IA générative pour en extraire les détails du motif veineux unique. Combiné à la saisie des informations de paiement et à la vérification de l'identité, cela permet à Amazon de lier la signature de votre paume à votre compte pour l'utiliser dans n'importe quel lieu équipé d'Amazon One.

Lorsque vous vous rendez dans un magasin ou un lieu équipé d'un scanner de paume Amazon, il vous suffit de passer votre main au-dessus de l'appareil. Le système utilise l'intelligence artificielle pour comparer le scan à la signature palmaire créée à partir des photos de votre téléphone, reconnaissant ainsi instantanément votre identité pour effectuer des paiements, vérifier votre âge, échanger des récompenses de fidélité ou vous accorder un accès sécurisé.

Selon Amazon, l'IA peut atteindre une précision de 99,999 % dans le recoupement des données palmaires capturées par les scanners en magasin avec les images de l'appareil photo du téléphone utilisées pour l'inscription. L'entreprise explique que ce niveau de précision est possible grâce à l'analyse détaillée des veines et de la structure sous la surface de la paume, plutôt qu'en s'appuyant sur des images de base.

« Lorsqu'un client qui s'est inscrit à Amazon One via l'application passe sa paume au-dessus d'un appareil Amazon One pour la première fois, notre système d'intelligence artificielle est en mesure de comparer et de faire correspondre l'image de la paume et des veines capturée par l'appareil Amazon One avec la photo de l'appareil photo du téléphone, et c'est seulement à ce moment-là que l'inscription est considérée comme terminée », a expliqué Amazon.

Lire également – Une puce sous la peau pour payer ou ouvrir sa voiture ? C’est possible et ce n’est pas si cher

La technologie pose des questions éthiques

Si Amazon One est plus accessible parce qu'il n'est plus nécessaire de se rendre dans un magasin, le service lui-même a fait l'objet d'un examen minutieux en raison des conséquences potentielles sur la vie privée et la sécurité de l'utilisation de données biométriques à des fins d'identification et de paiement.

Amazon insiste sur le fait qu'il a mis en place des garanties solides, notant que les photos de la paume de la main sont immédiatement cryptées et envoyées à un environnement AWS sécurisé construit spécifiquement pour Amazon One, où elles sont transformées en signatures uniques de la paume de la main qui ne peuvent pas faire l'objet d'une rétro-ingénierie. Les utilisateurs ne peuvent pas non plus enregistrer ou télécharger les images des paumes sur leur téléphone. « Les images palmaires capturées par l'application Amazon One sont stockées dans le nuage AWS sous forme cryptée et ne peuvent pas être sauvegardées sur votre appareil », précise la société.

Néanmoins, l'idée qu'une grande entreprise recueille des données biométriques à une si grande échelle en inquiète certains. Après tout, votre empreinte palmaire est certainement plus difficile à modifier ou à révoquer qu'un mot de passe en cas de compromission. Amazon affirme que son système comprend des “couches supplémentaires de détection des usurpations” dans le cadre de la nouvelle inscription mobile, mais les utilisateurs soucieux de la sécurité et de la protection de la vie privée pourraient y réfléchir à deux fois.