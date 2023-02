Votre carte bancaire sera bientôt remplacée par la paume de votre main

Vous n’aurez bientôt plus besoin de votre carte bancaire pour payer en caisse. L’entreprise Ingenico a en effet mis au point un moyen de paiement révolutionnaire : la paume de votre main. La technologie se sert des veines de l’utilisateur pour le reconnaître et ainsi valider le paiement. De premiers tests auront lieu en Amérique du Nord.

Voilà bien des années que la carte bancaire s’est imposée comme le moyen de paiement ultime. Bien aidée par la démocratisation du paiement sans contact, celle-ci a fluidifié les passages en caisse tout en simplifiant la vie de ses utilisateurs. Mais aussi pratique soit-elle, la carte bancaire n’est pas dénuée de défaut, notamment en matière de sécurité.

Voici donc le problème auquel Ingenico a décidé de s’attaquer. Cette entreprise française n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’elle a produit un tiers des terminaux de paiement en circulation actuellement dans le monde. Cette dernière pourrait donc avoir trouvé la solution au souci de sécurité de la carte bancaire : la remplacer par la paume de sa main.

Cette entreprise veut transformer votre main en moyen de paiement

Pour ce faire, nul besoin de s’implanter une puce ni se faire tatouer un code-barres. Ingenico a en effet développé une nouvelle technologie qui repose sur une donnée biométrique bien particulière, à savoir les veines de son utilisateur. Pour payer, il suffit d’approcher sa main à une dizaine de centimètres du scanner, qui va alors analyser le réseau de veines pour identifier le client et valider le paiement.

Question sécurité, on ne fait pas mieux selon Michel Léger, vice-président exécutif mondial du développement des solutions chez Ingenico, qui assure que la paume de la main est ” l’élément le plus sûr d’un point de vue biométrique, devant l’iris, les veines du doigt ou l’empreinte digitale. » En outre, ce dernier explique que ” le COVID a accéléré le « sans contact » et l’après COVID a engendré un renouveau du commerce, avec un besoin de plus de fluidité et moins d’attente ».

Il n’a pas tort : en 2022, les paiements sans contact ont connu un boom extraordinaire, suite à l’augmentation du plafond à 50 € en période de pandémie. Quant à la solution d’Ingenico, de premiers tests seront bientôt menés en Amérique du Nord. Pour une arrivée prochaine, si tout se passe bien, de notre côté du globe.