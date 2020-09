Amazon lance des tests pour payer avec la paume de la main

Amazon teste actuellement aux États-Unis un moyen de paiement inédit dans ses magasins Amazon Go. Après le paiement sans contact et mobile, les utilisateurs pourraient bientôt avoir la possibilité de régler leurs achats grâce à la paume de leur main. Explications.

Tandis qu'Amazon se prépare probablement à un nouveau pic de fréquentation lors des prochains Prime Day les 13 et 14 octobre prochain, le géant du e-commerce continue d'innover dans les différents moyens de paiement mis à disposition de ses clients. En effet et comme le rapportent nos confrères du site Business Insider, Amazon teste actuellement aux États-Unis une méthode de paiement inédite.

Après le paiement sans contact et via les applications mobiles, l'entreprise menée par Jeff Bezos vous invite à régler vos achats avec la paume de votre main. Le géant américain est en train de tester ce nouveau moyen de paiement dans deux magasins Amazon Go installés à Seattle, aux États-Unis.

Pour ce faire, les clients qui ont envie de servir de cobaye doivent se rendre dans l'une des deux boutiques munies de leur carte bleue. À l'entrée se situent plusieurs bornes, sur lesquelles ils pourront s'enregistrer. Il leur sera demandé de renseigner leurs coordonnées bancaires, leur numéro de téléphone puis d'apposer leur main sur l'écran pour procéder à un petit scan biométrique.

Amazon s'appuie évidemment sur les empreintes digitales de la paume de la main, uniques à chaque individu. Les caractéristique de votre paume sont immédiatement associées à votre profil et à votre moyen de paiement, en l'occurrence votre carte bleue. Ce dispositif de paiement inédit, baptisé Amazon One, repose sur une suite d'algorithmes de vision assistée par une intelligence artificielle.

Amazon décrit cette méthode comme “rapide, fiable et sûre” grâce à la “signature unique avec la paume”. La firme basée à Seattle espère démocratiser ce système dans l'ensemble de ses boutiques Amazon Go, et également auprès de certaines structures comme les stades et les salles de concert, ou encore pour badger dans les entreprises.

Concernant l'inévitable interrogation quant au devenir de ces données biométriques, Amazon assure que les images des paumes des clients ne seront pas enregistrées sur les scanners Amazon One. Elles seront chiffrées, puis envoyées sur des serveurs sécurisés dans le cloud de la compagnie. “Nous prenons au sérieux la sécurité des données et le respect de la vie privée et toute donnée sensible est traitée en accord avec nos politiques de longue date”, a garanti le leader du e-commerce.

Source : Business Insider