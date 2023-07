Amazon va vous prévenir en cas d’achat d’article défectueux pour faciliter les remboursements

Si Amazon fait montre d’innovation et multiplie les initiatives pour diversifier ses revenus, c’est tout de même grâce à la vente en ligne que le géant américain prospère. Il va faciliter les retours produit et les remboursements.

Nombre de clients critiquaient la politique laxiste d'Amazon en matière de rappels de produits défectueux. Jusqu’à présent, « les clients étaient obligés de se fier à des sites web tiers pour s’informer sur le rappel d’un produit, et de soumettre des informations personnelles pour recevoir des instructions sur ce qu’il convenait de faire avec un produit rappelé ».

La compagnie annonce une nouvelle fonctionnalité qui lui permettra de contacter tous les clients qui ont acheté un produit rappelé sur le site et de leur fournir des instructions claires sur la marche à suivre ». Désormais, en cas d’alerte de sécurité ou de campagne de rappel organisée par une marque ou un revendeur, vous serez non seulement averti par emails, mais vous pourrez aussi consulter une nouvelle page « Vos rappels et alertes sur la sécurité des produits » (Your Recalls and Product Safety Alerts).

Amazon va mieux prendre en charge les campagnes de rappel de produits et les remboursements

Une bannière proéminente sera affichée au sommet de la page « Vos commandes ». Cliquer dessus vous permettra d’obtenir plus de détails sur « les risques pour la sécurité, ainsi que sur les options de remboursement, de retour ou de réparation ». L’initiative est bienvenue tant l’image de la compagnie s’est ternie depuis quelque temps. Amazon est depuis longtemps accusé de vendre des milliers d’articles dangereux. En 2021, la Commission américaine dédiée à la sécurité des produits de consommation avait même décidé de poursuivre Amazon en justice.

Depuis lors, le géant de Seattle n’a de cesse de redorer son image. En France, par exemple, Amazon a lancé le projet Ratatouille, qui se traduit par une dizaine d’initiatives dans tout l’Hexagone. Par ailleurs, la compagnie continue de diversifier ses activités. Elle se préparerait à rivaliser avec Starlink grâce à son propre service d’Internet par satellites.