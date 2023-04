Amazon veut redorer son image en France avec un projet au nom à peine cliché

Amazon baigne dans la controverse. Les environnementalistes et les activistes français reprochent pêle-mêle au géant de Seattle de détruire l’environnement, d’annihiler le petit commerce, et de saper le droit du travail. Ses dirigeants ont conçu un plan de reconquête baptisé Ratatouille.

Un article de Bloomberg affirme qu'Amazon a mauvaise réputation en France, ce qui se traduit par des ventes décevantes. Depuis son implantation sur notre sol, la compagnie a pourtant créé pas moins de 20 000 emplois et investi près de 16 milliards €. Au vu de tous les cartons siglés Amazon que l’on voit au quotidien, il est donc difficile de croire que l’activité française du géant du commerce en ligne n’est pas vraiment profitable.

Et pourtant, les Français achètent moins de produits sur Amazon que les Allemands ou les Anglais. Afin de tirer les profits vers le haut en France, les dirigeants ont élaboré un plan de communication visant à revenir dans les faveurs des clients hexagonaux. La compagnie va tenter de redorer son blason à travers une campagne de communication à grande échelle. Son nom de code serait Projet Ratatouille.

Amazon veut franciser son image avec le projet Ratatouille

Ce projet ambitieux se traduira par une dizaine d’initiatives sur le territoire national. La communication tous azimuts vantera les qualités de la compagnie. Entre autres chiffres marquants que nous présenterons ces études, on notera que 8 employés sur 10 recommanderaient de travailler pour Amazon. Par ailleurs, 84 % des magasins physiques installés à proximité d’une plateforme logistique du géant américain ne ressentiraient aucun effet négatif sur leur commerce.

Selon Amazon, il sera impossible de conquérir les Français sans « franciser » la compagnie. Pas moins de trois années auront donc été nécessaires pour monter le projet Ratatouille. Il a commencé en mettant en avant les produits « Made in France » sur le site, et plus récemment, la compagnie était présente au salon de l’agriculture de Paris, en février 2023. Par ailleurs, un sondage démontre que l’acquisition des droits de retransmission de la Ligue 1 sur Amazon Prime a contribué à améliorer l'image du géant auprès des Français. C’est assez ironique, puisque la retransmission du football n’était pas envisagée dans le Projet Ratatouille.