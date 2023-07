ChatGPT débarque enfin sur Android avec une application native

Après le lancement du chatbot conversationnel boosté à l’intelligence artificielle ChatGPT l’année dernière, on attendait avec impatience une application pour smartphones Android, et celle-ci est enfin disponible pour certains utilisateurs.

ChatGPT a enfin sa propre application pour smartphones Android. Après avoir lancé une application similaire sur iOS en mai dernier, le Google Play Store accueille enfin une version Android du chatbot d’OpenAI. L’accès à l’IA est donc plus rapide que jamais, et devrait convaincre de nouveaux internautes de l’utiliser plus souvent sur smartphone. Pour rappel, ChatGPT avait récemment perdu de nombreux utilisateurs, donc cette nouvelle application devrait lui permettre de reprendre des couleurs.

Avec l’application, il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités clés de la version en ligne de ChatGPT. ChatGPT pour Android synchronise même l'historique de l'utilisateur sur tous les appareils et permet la saisie vocale. Cela dit, l’iPhone semble toujours profiter de fonctionnalités supplémentaires : l’utilisation de Siri et la configuration de raccourcis pour parler avec l’IA.

ChatGPT pour Android n’est pas encore disponible en France

Si ChatGPT a bien eu droit à son application Android, celle-ci n’est pas encore lancée en France. En effet, OpenAI annonce que pour l’instant, seuls 4 pays peuvent télécharger l’application : les États-Unis, l’Inde, le Bangladesh et le Brésil. Heureusement, il semble qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir profiter de l’application chez nous.

En effet, OpenAI annonce un déploiement vers davantage de pays dès la semaine prochaine, sans préciser quels pays seront éligibles. On vous tiendra évidemment au courant dès que celle-ci sortira en France. Vous pouvez d’ailleurs déjà vous préinscrire pour recevoir une alerte dès que l’application sera disponible.

Si vous vous trouvez déjà dans un pays éligible, sachez qu’une fois téléchargée, vous serez accueillis par un écran de connexion aux couleurs vives. De plus, les utilisateurs voient directement apparaître une clause de non-responsabilité indiquant que ChatGPT a des défauts et peut être inexact, ce qui est un bon rappel. De son côté, l'interface est incroyablement simple et offre la même expérience que sur le Web, avec une fenêtre de chat qui vous permet d'engager la conversation ou de poser des questions au chatbot conversationnel.