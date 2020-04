Amazon va reprendre la livraison de produits non essentiels

D’ici la fin de la semaine, Amazon va de nouveau autoriser les vendeurs tiers à acheminer des produits non essentiels dans ses centres de distribution. L’entreprise s’apprête à reprendre la livraison de ces produits qui avait été suspendue le mois dernier pour prioriser les équipements sanitaires et autres produits de première nécessité.

Amazon souhaite progressivement reprendre un rythme normal et va à cet effet embaucher 75 000 nouveaux employés aux États-Unis, en plus des 100 000 personnes recrutées dans ses entrepôts et pour son service de livraison le mois dernier. Dans un communiqué publié lundi, la firme annonce la reprise du stockage des produits non essentiels dans ses entrepôts.

En d’autres termes, les vendeurs tiers dont le système de livraison repose sur les centres de distribution d’Amazon seront de nouveau autorisés à livrer les produits moins prioritaires dans les prochains jours. Comme le précise Amazon, cette reprise se fera progressivement. « Les quantités seront limitées afin de continuer à privilégier certains produits et protéger nos employés, tout en permettant à la plupart de nos partenaires d’utiliser nos entrepôts ».

Amazon embauche 75 000 employés supplémentaires

La firme traverse toujours une période de forte demande et va renforcer son effectif pour faciliter la transition. « Nous continuons à voir la demande augmenter (…) et nous allons créer 75.000 emplois supplémentaires pour aider à servir nos clients pendant cette période sans précédent », explique Amazon. L’entreprise continue d’encourager les personnes touchées par un chômage circonstanciel à postuler massivement.

Pour l’heure, la reprise des produits non essentiels dans les centres de distribution d’Amazon concerne les États-Unis. Mais comme lors de la suspension, d’autres pays devraient suivre dans les jours qui viennent. Cet embargo sur les produits non prioritaires était censé durer jusqu’au 5 avril, mais la pression de la pandémie a poussé Amazon à aller bien au-delà du délai initialement fixé.