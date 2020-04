Apollo 13 : revivez en temps réel la mission comme si vous étiez un astronaute

À l’occasion du 50e anniversaire de la mission Apollo 13, qui a inspiré le film éponyme, la NASA a mis en ligne un site où vous pouvez revivre la mission dans ces moindres détails. Vues spatiales, dialogues entre Houston et les spationautes et autres documents d’époque ont été rassemblés pour une expérience très immersive.

Si vous trouvez que les quatre murs de votre appartement sont devenus trop étroits pour vous après ces quatre premières semaines de confinement dû au coronavirus, voici une excellente idée d’évasion : un petit tour dans l’espace en direction de la Lune. La NASA a mis en ligne un site Internet où vous pouvez suivre en temps réel la mission Apollo 13 comme si vous y étiez. Une expérience très riche, ponctuée de nombreux documents d’époque. Cette initiative a été organisée par l’agence spatiale américaine à l’occasion du 50e anniversaire de la mission.

En arrivant sur le site (dont l’adresse est accessible en fin de cet article), le site vous propose deux entrées possibles. Soit vous prenez la mission en marche (c’est à dire cinquante ans dans le passé jour pour jour). À l’heure où nous écrivons ces lignes, Apollo 13 est en route pour la Lune et n’a pas encore rencontré son avarie matérielle. Deuxième possibilité, vous démarrez l’expérience du début, une minute avant le compte à rebours de départ de la mission spatiale. Et vous vivez tout dans les moindres détails.

Vidéo, photo, audio, etc.

Pour alimenter ce projet, la NASA n’a pas été avare en matériels multimédia. Il inclut toutes les séquences filmées par l’équipage et par les équipes au sol, tous les échanges audio entre Apollo 13 et Houston (représentant 7200 heures de son en continu), avec pour la majorité du temps, le bruit de fond des moteurs, plusieurs centaines de photographies spatiales réalisées à partir de la mission, la retranscription intégrale des échanges avec un code temps pour s’y retrouver, les prises de vue audiovisuelles des conférences de presse après l’accident et au retour des spationautes, ainsi que de nombreux commentaires.

La mission Apollo 13 est certainement l’une des missions du programme Apollo les plus marquantes, car elle montre de l’ingéniosité, de l’adaptabilité et de l’héroïsme. Septième mission spatiale habitée du programme américain, elle avait pour but de se rendre sur la Lune et de revenir sur Terre. Un incident, provoquant la perte d’électricité (et de nombreux systèmes vitaux) et du moteur principal, va écourter la mission. Grâce à la gravité de la Lune, les spationautes parviendront à se propulser vers la Terre pour revenir (presque) sains et saufs. Cette aventure a inspiré le film éponyme réalisé par Ron Howard et sorti en 1995.

