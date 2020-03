Amazon stoppe la livraison des commandes moins prioritaires en France

Amazon a décidé de suspendre la livraison des commandes « moins prioritaires » en France pendant le confinement. Le géant du commerce en ligne préfère en effet se focaliser sur les produits d’hygiène ou de base pour la maison jusqu’à nouvel ordre. Pour l’heure, seuls les sites français et italiens sont concernés par ces restrictions en Europe.

« Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d’aujourd’hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires sur Amazon.fr et Amazon.it » annonce Amazon dans un mail envoyé aux vendeurs tiers. Il y a quelques jours, Amazon avait déjà pris des mesures similaires aux Etats-Unis.

Amazon va prioriser la livraison de ces catégories de produits pendant le confinement

« Les employés de nos centres de distribution se concentreront sur la réception et l’expédition des produits dont les clients ont le plus besoin à l’heure actuelle » poursuit la firme de Jeff Bezos. Dans le détail, Amazon va livrer en priorité les produits d’hygiène ou les produits de base pour la maison. Dans son courrier, le groupe affirme aussi se focaliser sur les « autres produits dont la demande est en augmentation » ou sur les équipements médicaux. La liste des produits prioritaires sera constamment réévaluée, précise l’entreprise.

Les vendeurs tiers qui expédient leurs articles sans passer par la logistique et les entrepôts d’Amazon ne sont pas concernés par ces restrictions. « Les clients peuvent continuer à commander un grand nombre de ces produits auprès de vendeurs tiers qui peuvent les leur expédier directement » rassure la firme américaine.

Attention, cette mesure ne concerne que les nouvelles commandes, passées après le 22 mars 2020. Les commandes déjà en cours seront traitées dans les temps. De plus, Amazon rappelle qu’il s’agit d’une mesure temporaire. On s’attend évidement à ce que tout rentre dans l’ordre quand les mesures de confinement auront été levées en Italie et en France.